5 luxus kutyafajta, amelyek egy vagyonba kerülnek

Az ember legjobb barátját senkinek sem kell bemutatni: Magyarországon is több mint másfél millió háztartásban él kutya. Barátunkát menhelyről is befogadhatjuk, de akár tenyésztőkhöz is fordulhatunk, ha egy különlegesebb állatot szeretnénk otthonra. Ugyanakkor, ha egy ritkább, vagy extrább vérvonalból való kutyust szeretnél magad mellé, akkor bizony mélyen a zsebedbe kell nyúlnod!

Miért ilyen drágák a luxuskutyák? A többi köztött azért, mert bizonyos fajták különleges gondoskodást igényelnek, esetleg a tenyésztésük nehezebb. Más fajták pedig simán extrém ritkák, így nem egyszerű beszerezni, és szaporítani őket. Alább összeszedtünk 5 nagyon drága kutyafajtát, amelyekből a jobb vérvonalból származókat már tényleg csak a leggazdagabbak engedhetik meg maguknak!

1. Szamojéd - 3 millió forint

A pompás fehér bundával és mosolygós ábrázattal rendelkező középtermetű szamojéd (samoyed) kutya eredetileg a szibériai szamojéd népeket szolgálta vadász-, pásztorkutyaként, szánhúzóként, őrzővédőként és “ágymelegítőként", akinek ma is szüksége van az emberek barátságos és intenzív közelségére. A nevesebb tenyészetek akár átszámolva 2,5 - 3 millió forintot is elkérhetnek egy-egy jó pedigréjű kutyusért.

2. Kis oroszlánkutya - 2,5 millió forint

A kis oroszlánkutya nagyon engedelmes és szelíd az embertársaival. Figyelmes és fogékony kutyák, akik minden körülményhez alkalmazkodnak, emellett nyugodtan és körültekintően végrehajtják a parancsokat. A nevét a bundája miatt kapta, amit sokszor direkt oroszlánszerűre formáznak meg. Már a reneszánszban is népszerűek voltak, akkoriban a gazdagoknak volt ilyen kutyájuk, de a mai napig nagyon ritka fajta. Éppen ezért a tenyésztők akár 2,5 millió forintnak megfelelő összeget is elkérhetnek egy kutyáért.

3, Csau csau - 2 millió forint

Ez egy őskori kutyafajta, amely a legidősebb fajták egyike, Tibetből terjedt el a világon. Ezek a nyugodt, őrzésre kiválóan alkalmas kutyák számos egyedülálló tulajdonsággal rendelkeznek, amelyek közül az egyik az oroszlánszerű megjelenés és a magabiztos járás. Ez a fajta kétféle bundával ismert: hosszabb, durvább szőrzettel, illetve rövidebb, sima bundával. A nevesebb pedigrével rendelkező kutyosok akár 2 millió forintot is érhetnek. Kék nyelvéről könnyű felismerni!

4, Tibeti masztiff - 2 millió forint

A tibeti masztiff a világ egyik legnagyobb kutyája, akár 65 centi magasra is megnőhet, és testsúlyuk akár a 80 kilót is elérhetik. A tibeti masztiffok nagyon hűségesek, védelmezik a családjukat. A legdrágább tenyészetek 2 millió forintot sem szégyellnek elkérni egy-egy jó génekkel rendelkező kölyökért.

5, Azawakh - 1 millió forint

Az Azawakh a kevés afrikai kutyafajta egyike, amelyet tenyésztenek is, és meg is lehet őket vásárolni. Ügyes vadászok, és nagy mozgásigényük van, emellett jó gyorsan tudnak futni, akár 60 kilométer per órás sebességre is fel tudnak gyorsítani. Elég ritkának számítanak, a tenyésztők milliós összegeket is elkérhetnek egy-egy kölyökért.

Címlapkép: Getty Images