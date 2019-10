4 dolog, amit minden szülőnek kötelező tudni: így védheted meg a gyereked az interneten

A modern szülők egyik legnagyobb dilemmája, hogy milyen mértékű függetlenséget engedjenek gyermekeiknek az online térben, hiszen az adatlopástól a kiberzaklatásig sokféle fenyegetés leselkedik rájuk. A Kaspersky új globális felmérése megállapította, hogy az online biztonság kérdésében egyes szülők inkább biztosra mennek, mint hogy megbízzanak gyermekük ítélőképességében. Bár a szülők több mint kétharmada (67%-a) többé-kevésbé egyetért azzal, hogy a gyermeke teljesen tisztában van az online kockázatokkal, nagyjából a felük mégis óvatosan jár el, és különféle eszközök és gyakorlatok alkalmazásával gondoskodik arról, hogy csemetéje biztonságban legyen az internet használatakor.

Egy olyan korban, amikor a 7-12 év közötti gyerekek számos olyan digitális szolgáltatáshoz hozzáférnek, amelyeket a szüleik is használnak (mint például a videostreamelő weboldalak vagy más digitális szolgáltatások), sok olyan online fenyegetés és kockázat merül fel, amely hatással lehet a gyermekek internethez való hozzáállására. Sok szülő tisztában is van ezzel, és lelkesen igyekszik beszélgetni a gyermekével arról, hogy miként csökkenthetők a lehetséges veszélyek.

Bizonyítottan hatékony, hogy a modern szülők nyíltan beszélgetnek a gyerekekkel arról, miként lehet biztonságosan szörfözni az interneten. Ezért a szülők kétharmada (67%-a) többé-kevésbé egyetért azzal, hogy a gyermeke teljesen tisztában van az online kockázatokkal. E jelentőségteljes beszélgetések mellett a szülők azonban proaktívabb intézkedéseket is hajlandóak tenni annak érdekében, hogy megtudják, mivel tölti gyermekük az időt az online térben.

A szülők fele (50%-a) például manuálisan ellenőrzi a gyerek készülékét - például megnézi a böngészőben a keresési előzményeket - annak használata után. Ennek az lehet az oka, hogy a gyerek korábban elrejtette az interneten folytatott tevékenységét vagy ellenszegült a szülői tanácsnak. Egyes szülők a "digitális szobafogság" technikáját alkalmazzák, vagyis megtiltják a készülék használatát a gyereknek, ha az rosszul viselkedett. A szülők fele (52%-a) továbbá időkorlátot szab meg a gyerek számára az internetre csatlakoztatott eszközök használatára.

Több mint a harmaduk (35%-uk) szülői felügyeleti szoftvert telepített a gyerek gépére, hogy korlátozza az internethasználatot vagy megnézhesse a böngészési részleteket. A szülők csaknem egyharmada (30%-a) beépített szülői felügyeleti eszközöket használ a gyermeke biztonságban tartásához, például olyanokat, amilyenek a videojáték-vezérlőkben találhatók. Ugyancsak 30 százalékra tehető azok aránya, akik a családi Wi-Fi routereket állítják be úgy, hogy az egy meghatározott idő letelte után kikapcsolja az internethozzáférést.

Mivel ma már szinte minden gyerek hozzáfér egy internetre csatlakoztatott eszközhöz, nagy esély van arra, hogy nem megfelelő tartalomba ütközzön vagy online fenyegetés (pl. behálózás vagy személyiséglopás) áldozata legyen. A kutatásunk rávilágít, hogy a szülők teljesen jogosan félnek attól, hogy a családi beszélgetések és tanácsok nem minden esetben elegendőek annak biztosításához, hogy a gyerekekben tudatosuljanak az internetes böngészéssel járó kockázatok; sok szülő alkalmazások segítségével felügyeli a gyerek által nézett tartalmakat és az egyes eszközök használatával töltött időt. Arra szeretnénk buzdítani a szülőket, hogy tegyék félre a gyerekek online viselkedési szokásaival kapcsolatos minden feltételezésüket, és beszéljenek nyíltan velük a digitális tevékenységeik felügyeletének szükségességéről és az internetes biztonságról, hiszen sokszor nem szándékosan ütköznek káros tartalmakba

- mondta Marina Titova, a Kaspersky fogyasztói termékek marketingjéért felelős vezetője.

A Kaspersky szerint a szülők a következőképpen védhetik meg a gyerekeket és a család többi tagját az online fenyegetésektől: