Így nem válhat rémálommá a lakáskiadás

Az elmúlt években szinte általánossá vált a lakásbérleti piacon, hogy a bérbeadók egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot kérnek a bérlőtől a beköltözés feltételeként. Egy ilyen okirattal ugyanis hosszadalmas pereskedés és bírósági végzés nélkül is kiköltöztethető a bérlő a szerződés megszűnése után. Kevesen tudják azonban, hogy egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozattal a bérleti díj, a rezsi, a közüzemi költségek és a lakáshasználati díj megfizetését is biztosítani lehet, ráadásul a nemfizetés sokkal gyakoribb probléma, mint a kiköltözés elutasítása. Amennyiben a bérlő közjegyző előtt vállalta ezek megfizetését, akkor is be lehet hajtani a tartozást, ha a kilakoltatási moratórium miatt éppen nem lehet kiköltöztetni a szerződés lejárta után is ott maradókat.

Számtalan történetet lehet arról hallani, hogy tehetetlen a bérbeadó, ugyanis bírósági végzés nélkül akkor sem költöztetheti ki a bérlőjét, ha már megszűnt a szerződés, nem fizeti a díjakat vagy kárt tett az ingatlanban. A közjegyzők tapasztalata szerint a bérbeadók egyik legnagyobb rémálma, ha a bérlő a szerződés megszűnése után sem hajlandó kiköltözni az ingatlanból. Megfelelő szerződés nélkül ilyenkor sok esetben csak bírósági végzéssel lehet kiüríteni a lakást, a pereskedés azonban évekig is eltarthat. Ugyanakkor a tapasztalatok szerint még gyakrabban okoz problémát, hogy a bérlő lelakja az ingatlant, kárt okoz a berendezésben, de nem hajlandó megtéríteni, vagy nem fizeti a közüzemi számlákat, amelyeket aztán a tulajdonoson hajt be a szolgáltató. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Egyetlen papírral megelőzhető a pereskedés Többféleképpen is biztosíthatja a bérbeadó, hogy a bérlő teljesítse a szerződésben vállalt kötelezettségeit. Az egyik, ha például közjegyzőt vagy ügyvédet kér meg a bérleti szerződés elkészítésére. Így biztosra veheti, hogy a dokumentumból semmilyen fontos részlet nem marad ki, ők ugyanis egyéni szempontokat is figyelembe vesznek, ellentétben egy internetről letöltött szerződésmintával. A közjegyző által készített szerződés ráadásul közokiratnak minősül, ami azt jelenti, ha az egyik fél nem tartja be az abban vállalt kötelezettségeket, akár végrehajtás is indítható vele szemben. Ha a bérlő nem hajlandó időben kiköltözni, nem fizeti a bérleti díjat vagy a közüzemi költségeket, vagy nem téríti meg az általa okozott kárt, nem szükséges bírósághoz fordulni és pereskedni. Elég felkeresni az okiratot szerkesztő közjegyzőt, aki a bérbeadó kérelmére elrendeli a végrehajtást. Egy bírósági eljárással szemben így már néhány héten belül behajtható a tartozás. Több mindenre jó az egyoldalú nyilatkozat, mint sokan gondolnák Másik, az elmúlt években elterjedt megoldás, hogy a bérbeadók a beköltözés feltételéül szabják, a bérlő tegyen közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot arról, hogy a szerződés megszűnése után kiüríti az ingatlant. Ez olcsóbb, mintha az egész szerződést közjegyző készítené, de a kiköltözés szempontjából ugyanazt a joghatást eredményezi, vagyis a vállalás közvetlenül végrehajtható. Kevesen tudják, hogy egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatban nemcsak a kiköltözésről lehet nyilatkozatot kérni a bérlőtől, hanem bele lehet foglalni a bérleti díj, a közüzemi költségek és a lakáshasználati díj megfizetését is, amelyek így szintén pereskedés nélkül, közvetlenül végrehajthatók, ha a bérlő nem teljesíti a kötelezettségeit. TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) Fontos tudni, hogy egy kilakoltatási moratórium esetén ugyan nem lehet kiköltöztetni egy bérlőt, akkor sem, ha nem fizet, és komoly tartozást halmozott fel. Az adósság behajtására azonban akkor is van lehetőség, ha a törvény nem engedi a lakás kiürítését. Az elmaradt bérleti díjra, rezsire és lakáshasználati díjra mindig kérhető végrehajtás abban az esetben, ha a bérlő vállalta ezek megfizetését közjegyző által készített bérleti szerződésben vagy egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatban. Vagyis, ha a bérlőnek van jövedelme vagy egyéb vagyona, abból érvényesíteni lehet a tartozás megfizetését, függetlenül attól, hogy nem lehet kiköltöztetni az ingatlanból. Mire van szükség hozzá? Egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozathoz a nyilatkozó személyazonosságát igazoló dokumentumra (személyi igazolvány, vezetői engedély, útlevél), lakcímkártyájára és adókártyájára, valamint arra az eredeti magánokiratra (például a bérleti szerződésre) van szükség, amely alapján a nyilatkozó nyilatkozatot tesz. Cégek esetében a cégkivonat lekérdezéséhez a cégjegyzékszámot vagy az adószámot is kéri a közjegyző. A nyilatkozatot személyesen lehet megtenni bármelyik közjegyzőnél, és elég, ha csak a nyilatkozatot tevő fél, vagyis a bérlő megy el a közjegyzőhöz.

