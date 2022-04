Szakképzett és megbízható mester csak néhány kattintásnyira Öntől!

A legtöbb emberben már az építkezés vagy felújítás gondolata is aggodalmat és idegességet vált ki, erre gyakran a korábbi negatív tapasztalatok adnak okot.

Ez lehet a vállalkozóval való rossz kommunikáció, az elvégzett munkával való elégedetlenség, vagy a mesterre való várakozás, ami hónapokig is eltarthat, de gyakran előfordul, hogy a váratlan költségek jóval túllépik a tervezett büdzsé kereteit. Azonban most már fellélegezhet, hiszen néhány perc alatt Magyarország egész területén találhat megbízható, profi és tapasztalt mestert, de végre búcsút inthet az időigényes internetes böngészésnek és a kivitelezőkkel folytatott hosszas telefonbeszélgetéseknek is.

A nyüzsgő hétköznapok és a halaszthatatlan teendők miatt arra a következtetésre jutunk, hogy az idő a legértékesebb erőforrás, amelynek hiánya megakadályozhatja, hogy otthonunkat, kertünket vagy irodánkat igényeink és kívánságaink szerint alakítsuk.

A megfelelő mester felkeresése már nem rejtély!

Legyen szó betonozásról, festésről, klímaszerelésről, nyílászárócseréről vagy bármi másról, a legelején szinte mindenkiben felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet jó mestert találni. Általában a hirdető újságokban vagy az internetes keresési javaslatok között böngészünk és csak elérhetőségeket találunk, de a fontos kérdésekre, hogy milyen munkákat ad át a kivitelező, megfelel-e a követelményeknek és hasonlókra, sajnos nem kapunk választ. A munkadíjra, a kiszállás lehetőségére, kivitelező elfoglaltságára és a munka időtartamára vonatkozó információkat pedig telefonbeszélgetés által kaphatunk. Azonban mindez nem elegendő garancia a kívánt végeredmény eléréséhez, illetve ahhoz, hogy a munka befejezése után minden az elképzelésünk szerint alakuljon, vagy annyi időbe és pénzbe kerüljön amennyit arra szántunk.

Ilyen helyzetekben sokan ismerőseiktől kérnek segítséget, de ők csak saját tapasztalataik alapján tudnak nekünk mestert ajánlani, ami nem mindig elegendő. Megtörténhet, hogy a rokonunk, barátunk vagy szomszédunk elégedett volt az elvégzett munkával, de lehet, hogy ugyanaz a mester másoknál már nem az elvárásoknak megfelelően teljesített. Továbbá, ha az ismerősünk nem szakmabeli, akkor objektív és szakszerű véleményt sem tudni adni, így ismét visszatérünk az előző helyzethez, ami eleve elkedvetleníthet bennünket.

Tudja-e, hogy az építkezés vagy felújítás stressz-, bizonytalanság- és csalódásmentes is lehet? Minimális időráfordítással, maximálisan leegyszerűsíthető és élvezhető az egész folyamat?

A Daibau.hu sikeresen közvetít a vállalkozók és az építő- vagy szakipari munkákat igénylő magányszemélyek között. Most végre fellélegezhetnek mindazok, akik a fürdőszoba, konyha, vagy kert felújítását, esetleg egy adott létesítmény építését vagy más, szakértelmet és elhivatottságot igénylő munkát terveznek. A Daibau.hu portál célja, hogy tehermentesítse a felhasználókat azáltal, hogy gyorsan és egyszerűen kapcsolatba léphetnek a kiváló ajánlásokkal és gazdag tapasztalattal rendelkező kivitelezőkkel.

A megfelelő mesterig már csak néhány perc kell, hiszen a portálon található, teljesen díjmentes kereslet kitöltéséhez és elküldéséhez csak ennyi időre van szükség. Ehhez meg kell adni a munka leírását, vagyis, hogy mely munkafeladatokról van szó, a kivitelezés kívánt időpontját és helyszínét. Ezt követően a megadott adatok alapján megfelelő vállalkozókat ajánlunk. A minél konkrétabb és részletesebb kereslethez fényképeket és vázlatokat is mellékelhet, ugyanis a Daibau platform keresőrendszere minden igényt figyelembe vesz, és ennek megfelelően kínálja a legideálisabb megoldásokat. Így pontosan olyan ajánlatokat kaphat, amilyet igényel!

A szöveg elején lévő kérdésre csak részben adott a válasz: Hogyan lehet jó mestert találni? A kereslete elküldése után kapcsolatba léphet azokkal a kivitelezőkkel, akik az Ön által kiválasztott munkafeladatot, a megadott időszakban és a megadott helyen el tudják végezni. Azonban a következő kérdés az az, hogy hogyan lehet a legjobb módon ellenőrizni a vállalkozó megbízhatóságát és elkötelezettségét.

Válasszon mestert az értékelések alapján

Mivel a Daibau.hu portálon az elvégzett munka után lehetőség van a kivitelező értékelésére és véleményezésére, ezért betekintést nyerhet a szolgáltatásnyújtás minőségébe és könnyebben kiválaszthatja az Ön elvárásainak megfelelő mestert. Tekintse meg a korábbi ügyfelek véleményét, majd válasszon személyes tapasztalatuk és elégedettségük alapján. Minden bizonnyal nyugodtabb lesz, ha tudja, hogy többen is elégedettek voltak az Ön leendő kivitelezőjével és hogy objektív értékelést adtak az elvégzett munkára. Ez minden bizonnyal hitelesebb és átfogóbb javaslat, mint a barátoktól kapott ajánlás.

Minden vállalkozó igyekszik jó értékelést és pozitív megjegyzéseket kapni, hiszen ez a legjobb reklám. Van egy közismert mondás, mely szerint „A jó hír messze száll, de a rossz még messzebb!”. Emiatt a mesterek is odaadóbb munkavégzésre törekszenek. A kockázat további csökkentése érdekében a Daibau platform ellenőrzi a cég üzleti- és piaci tapasztalatait és referenciákat tesz közzé. Ezért aki szakszerűtlen és tisztességtelen munkát végez, az ki van zárva a felületről.

Az értékelések alapján meghozott döntés után, már csak időpontot kell egyeztetnie a kiválasztott kivitelezővel.

Tudja meg a kivitelezés valós árát

Kivitelezés előtt még egy fontos szempont a költségekről való tájékozódás. Mi az építkezési munkák valódi ára? Nagyon fontos, hogy erre a kérdésre is pontos választ kapjon.

A Daibau portálon a vállalkozókkal való kommunikációt megelőzően bizonyos munkák, termékek és szolgáltatások átlagáráról is tájékozódhat. Így nemcsak a projekt megvalósításához szükséges időt, hanem a költs égvetést is hatékonyabban tudja irányítani.

Praktikus megoldások és aktualitások

A portálon található magazinban építőipari, építészeti, bel- és kültéri tervezéssel kapcsolatos szakmai cikkeket, hasznos és érdekes tanácsokat találhat. Ezenkívül itt van a Magyarország nevezetességei című rovatunk is, amely feltárja hazánk építészeti kincseit.

A Daibau platformot személyes e-tanácsadónak is nevezhetjük, amely az ügyfeleket egyszerű és hatékony módon összehozza a kivitelezőkkel, figyelembe véve minkét fél kívánságait és igényeit. Mindazok, akiknek a felújításhoz vagy az építkezéshez segítségre van szükségük, itt megkaphatják, ugyanis adatbázisunkban több mint 10 ezer helyi vállalkozó van. Önnek csak el kell döntenie, hogy küld-e díjmentes keresletet!

