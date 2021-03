13 százalékkal nőtt az elhunytak száma egy év alatt: a járvány tovább dönti a rekordokat

Az előzetes adatok szerint 2021. februárban 7055 gyermek született, és 11 024-en haltak meg, és 2020 februárjához viszonyítva az élveszületések és a halálozások száma közel azonos volt. 4096 pár kötött házasságot, ami az előző év azonos időszakához képest 9,3 százalékos visszaesést jelent. A népmozgalmi folyamatokat tekintve az elmúlt tizenkét hónap alatt, azaz 2020. március és 2021. február között a születések száma 1,2, a halálozásoké 13 százalékkal több, a házasságoké pedig 3,6 százalékkal kevesebb volt az egy évvel korábbi, azonos időszakhoz képest. Mindeközben a harmadik hullám rekordokat dönt fertőzésszámban, halálozási adatokban.

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban ma reggel elmondta, hogy az elúmt 24 órában 275 fő hunyt el, 11823 beteg van kórházban és 1480-an lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma is meghaladta a 200 ezret, amelyet eddig még sosem léptünk át. A koronavírus okozta halálozási statisztikák esetében viszont nem csak EU-s, hanem világszinten is élen jár Magyarország - és azt is régóta mondják a szakértők, hogy ez az adat is bizonyosan kevesebb mint a valós áldozatok száma. Nem is szólva a "járulékos" halálozásokról, amikor például valakit nem a koronavírus visz el, hanem az, hogy a járvány miatt nem jut megfelelő ellátáshoz.



A KSH legfrissebb kimutatásai szerint 2021 februárjában 7055 gyermek született, ami mindössze 2 újszülöttel kevesebb, mint 2020 februárjában. 2020 szökőév volt, ezért az idén egy nappal rövidebb volt a vizsgált időszak. A szökőnaphatástól megtisztított februári születésszám 3,5 százalékkal emelkedett az előző év azonos hónapjához képest. Emellett 11 024 fő vesztette életét, ami 1,0 százalékkal, 116 fővel kevesebb az egy évvel korábbinál, viszont a szökőnaphatással számolt februári halálozások száma 2,5 százalékkal magasabb volt az előző évinél.

Mivel a halálozások száma kismértékben csökkent, miközben a születéseké megközelítőleg azonos maradt, ennek következtében a természetes fogyás 2,8 százalékkal csökkent, és a 2020. februári 4083-mal szemben 3969 fő volt. A szökőnaphatástól megtisztított februári természetes fogyás kismértékben, 0,7 százalékkal nőtt.

Csökkent a házasságkötések száma, 4096 pár lépett frigyre, ami 9,3 százalékkal, 419-cel kevesebb a 2020 februárinál.

A szökőnaphatás figyelembevételével a házasságkötések számának februári csökkenése kisebb mértékű, 6,0 százalékos volt.

Éves változás: rengeteg többlethalálozás, kevesebb születés és esküvő

A népmozgalmi folyamatokat tekintve az elmúlt tizenkét hónap alatt, azaz 2020. március és 2021. február között a születések száma 1,2, a halálozásoké 13 százalékkal több, a házasságoké pedig 3,6 százalékkal kevesebb volt az egy évvel korábbi, azonos időszakhoz képest.

A 2020-es adatok önmagukban sem fényesek

2021. első két hónapját tekintve 14 390 gyermek jött világra, ami 762-vel, 5,0 százalékkal kevesebb a 2020. január-februári születésszámnál. Ezen belül januárban 9,4 százalékkal kevesebb, februárban pedig szinte azonos volt az élveszületések száma 2020 megfelelő hónapjaihoz képest. A szökőnaphatástól megtisztított január-februári születésszám ennél kisebb mértékben, 3,4 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest. A teljes termékenységi arányszám 1 nőre számított becsült értéke 1,52 volt a 2020 első két hónapjára számított 1,55-hoz képest.

24 419-en haltak meg, 6,5 százalékkal, 1499-cel többen, mint egy évvel korábban.

Januárban 14 százalékkal többen, míg februárban a jelenlegi adatok alapján 1,0 százalékkal kevesebben hunytak el. A szökőnaphatás figyelembevételével a halálozások számának a növekedése nagyobb mértékű, 8,3 százalékos volt ebben az időszakban. A halálozások számának növekedése, valamint a születések számának csökkenése következtében a természetes fogyás a 2020 első két havi 7768-cal szemben 10 029 fő volt, ami 29 százalékos, a szökőnaphatást is figyelembe véve 31 százalékos emelkedést jelentett az előző év azonos időszakához képest.

6877 pár kötött házasságot, ez 6,8 százalékkal, 501-gyel kevesebb az egy évvel korábbinál. Januárban 2,9, februárban 9,3 százalékkal kevesebb frigyet regisztráltak, mint 2020 azonos hónapjaiban. A házasságkötések számának szökőnaphatástól megtisztított csökkenése kisebb mértékű, 4,8 százalékos volt ebben az időszakban.

Ezer lakosra 9,2 élveszületés és 15,5 halálozás jutott. Az élveszületés 0,3 ezrelékponttal alacsonyabb, a halálozás 1,2 ezrelékponttal magasabb volt a 2020. január-februári időszakhoz képest, ennek következtében a természetes fogyás 1,5 ezrelékponttal, 6,4 ezrelékre emelkedett. 2021 első két hónapjában ezer élveszületésre 3,0 csecsemőhalálozás jutott, ami 0,4 ezrelékpontos csökkenés az előző évi január-februárhoz viszonyítva. A házasságkötési arányszám 4,4 ezrelék volt, 0,2 ezrelékponttal kevesebb 2020 azonos időszakának értékéhez képest.

Címlapkép: Getty Images