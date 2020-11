11 kutyafajta, amelyek nem hullajtják a szőrüket: lakásba tökéletesek

Szeretnél kutyát, de zavar vagy allergiás vagy a kutyaszőrre? Mutatunk 11 olyan kutyafajtát, amelyek nem hullajtják a szőrüket, így lakásba is kiválóak. Ne mondj le róluk, társaságnak is kiválóak.

Mit szépítsük a dolgot, nehéz hónapok várnak ránk. Az emberek ugyanis társas lények. Az elhúzódó karantén és az izoláció (ha nincs valami helyettesítő tevékenység) pedig súlyosbítja a tehetetlenség érzését, a szorongást, és a depressziót is. A legfőbb stresszfaktorok a karantén alatt

a megfertőződéstől való félelem, a frusztráció, az unalom, az információhiány, a pénzügyi veszteségek, a megszokott ellátás hiánya és a betegség stigmája.

Nem csak azokra jelent veszélyt a bezártság, akiknek korábban volt mentális problémájuk, hanem azokra is, akik látszólag jó mentális állapotban vannak. A helyzetet ráadásul csak rontja, hogy a téli hónapokban amúgy is hajlamosabbak vagyunk lelki egyensúlyunk elveszésére.

Mit tehetünk a karantén-stressz ellen?

Nem kell azonban megijedni, magunk is sokat tehetünk azért, hogy odahaza is megőrizzük mentális egészségi állapotunkat. Ide tartozik többek között az egészséges életmód (étkezés és sport); a velünk nem egy háztartásban élő szeretteinkkel történő kapcsolattartás digitális formában, vagy épp a fix napirend bevezetése. Ezekről számos alkalommal írtunk a Pénzcentrum HRcentrum rovatában.

Sőt, bizonyított az is, hogy egy házi kedvenc rengeteget tehet a rosszkedv ellen. Ráadásul - főként ha kutyáról van szó - még kimozdulásra is sarkall, hiszen meg kell sétáltatni. Ez utóbbira amúgy a mostani korlátozó intézkedések is lehetőséget adnak. Sokan vágynak is kutyusra, viszont vannak visszatartó erők.

Akadnak például, akik helyhiány miatt csak kisebb testű kutyát akarnak befogadni, míg másokat az riaszt el, hogy sok eb szőre annyira hullik, hogy az már sok egy családi otthonban. Nincs azonban veszve semmi, miután legutóbb megmutattuk a kisebb lakásba is tökéletes kistestű kutyafajtákat, most 11 olyan társat hoztunk, amelyek szőre csak alig-alig hullik. Íme:

Bichon Frise

Cairn terrier

Kerry Blue terrier

Kínai meztelen kutya

Labradoodle

Máltai selyemkutya

Óriás Schnauzer

Pomerániai törpespicc

Törpe Schnauzer

Uszkár

Yorkshire terrier

Címlapkép: Getty Images