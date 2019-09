Vallott a magyar nyugdíjas: ezért árulja a rezsiutalványait

Sokan nem tuják felhasználni, így inkább értékesítik a rezsiutalványaikat, ám az ország szegényebb részein mégnagyobb a baj. A Nyugdíjas Parlament elnöke szerint ugyanis uzsorások csapnak le a jogosultak 9000 forintos utalványaira.

Bár nemrég kapta meg az utalványait, de fogalma nincs mihez kezdjen velük, ugyanis otthona távfűtéssel rendelkezik - mondta egy nyugdíjas az ATV híradójának. A műsorban elhangzott: sok jogosult azért hirdeti apróhirdetési oldalakon a rezsiutalványt, mert nem tudja azt felhasználni, vagy nem jutnak el a szolgáltatóhoz, hogy érvényesíthessék a támogatást.

Egy hirdetőt telefonon értek el:

az alapötlet talán az, hogy nem sokat érünk vele. Tehát már akinek ennyi a rezsije, az szerencsés ember, de gyakorlatilag én mindegyik számlámat be is fizettem, de még ha most fizetném be, akkor is jelentősen ki kell pótolni

- mondta a nyugdíjas.

A csatornának nyilatkozva a Nyugdíjas Parlament elnöke, Karácsony Mihály pedig arról beszélt, hogy az ország szegényebb részein uzsorások szedik el a legszegényebbek utalványait a tartozásaik fejében, és ők teszik azokat pénzzé.

Ezek az uzsorások összegyűjtik a településen a nekik tartozóktól az utalványokat, és 30-40-50 rezsiutalványt bocsátanak az interneten keresztül árverésre, vagy értékesítik. Mi konkrétan háromról tudunk, akik név szerint és településről is, de ismerve a vidék kiszolgáltatottságát, azt hiszem, ez 50-60-100 ember is lehet ilyen helyzetben

- jelentette ki Karácsony Mihály.