Több tízezer magyar nyugdíja csökkenhet: ez áll a háttérben

Több tízezer magyar nyugdíja csökkenhet: mutatjuk, mi áll a háttérben

Évről évre egyre nő azoknak a magyaroknak a száma, akiknek nyugdíját, ellátását, valamilyen járandóságát külföldre utalja az Államkincstár. Az ő esetükben, hiába is emelik évről évre a nyugdíjat az infláció alapján, a gyenge forint miatt akár csökkenhet is az összeg, amelyet külföldön kézhez kapnak.

Lottómilliárdjaikról vallottak magyar nyertesek: egy fillért se adnak a családnak

Csúcsnyeremények várják a 42. héten a magyar szerencsevadászokat. Az Ötöslottón a várható főnyeremény 1,85 milliárd, a Hatoslottón pedig 1,3 milliárd forint lesz. Így egyből két új milliárdosa is lehet az országnak. De biztosan jól járna az az illető, aki leszakítja a nagy pénzt? A Korábbi magyar nyertesek közül sokan például még a családjuknak sem mondták el, hogy nyertek, de voltak olyanok is, akiket totálisan csődbe vittek a nyeremények. Egyszóval, nagy pénzhez, nagy felelősség is tartozik, és aki ezt nem tudja meglépni, annak az életébe nem végtelen örömet fog hozni egy nagy nyeremény, hanem a bukást.

Kiderült a C-vitamin titok: ezt jobb, ha tudod a filléres, bolti pirulákról

Ősszel érdemes még az előtt feltölteni szervezetünk vitamin raktárait, mielőtt az influenza és a nátha terjedni kezdene, a súlyosabb betegségeket okozó vírusokról és baktériumokról nem is szólva. Az immunrendszer erősítésére leginkább a C-vitamin hatásos. Azonban nem mindegy, hogy a párszáz forintos tablettát vesszük meg a kisbolt kasszájában, vagy a gyógyszertári ellenőrzött készítményeket. A Pénzcentrum most utána járt a titoknak: Milyen C-vitamint érdemes szedni?

Kiadták a figyelmeztetést: újabb válság közeleg, ezek a családok lehetnek az első áldozatok

Egyre több jel mutat egy gazdasági recesszió felé, amely előbb vagy utóbb Magyarországot is elérheti. A háztartások ugyanakkor úsznak a hitelekben. Összegyűjtöttük, hogy milyen védekező lépéseket tehetünk, ha tartunk attól, hogy a következő válság során nem fogjuk tudni fizetni a törlesztőnket.

Kész, vége: befellegzett az OTP lakástakaréknak: mi lesz az ügyfelekkel?

November 1-jével felfüggeszti lakás-takarékpénztári termékének értékesítését az OTP Lakástakarék - tudta meg a Portfolio. A nem meglepő döntést követően csak két szereplő, a Fundamenta és az Erste marad aktív a magyar lakás-takarékpénztári piacon.

Ezeknek a magyaroknak nem lesz nyugdíjuk: fillérekből kerülhetnék el a bajt

A biztosítás megkötésekor vállaljuk, hogy bizonyos időközönként fizetünk valamennyi pénzt azért, mert egy olyan eseménytől félünk, ami jó eséllyel sosem következik be. Ez volt a biztosítások eredeti rendeltetése, és sok terméknél még most is az. Vannak azonban biztosítási kategóriák, amiket csak erős jóindulattal lehet biztosításnak nevezni, sokkal inkább befektetésnek tekinthetők. A gond csak az velük, hogy ezek a hibridek legtöbbször sem a biztosítások, sem a megtakarítási formák között nem versenyképesek. A biztosítási piac annyira szerteágazó lett, hogy a temérdek termék közül egy földi halandónak nehéz kiválasztania a legjobbat. Kockázati életbiztosítás, vegyes életbiztosítás, nyugdíjbiztosítás, NYESZ, casco, kgfb, felelősségbiztosítás - melyiknek van értelme, és melyik jelent csak kidobott pénzt? Ezt mutatjuk be a Pénzcentrum nagy biztosítási körképében.

Ítéletidő rohanja le az országot: már a boltok is készülnek a zimankóra

Nem tart ki sokáig a vénasszonyok nyara, már ha hinni lehet az előrejelzéseknek: hamarosan igencsak visszaesik a hőmérséklet, és kezdődheti az őszi-téli didergés. A Pénzcentrum most összeszedett pár szív- és pénztárcamelengető akciót: ezekkel a cuccokkal érdemes felkészülni a hűvösebb napokra!

Brutális visszaélések a magyar kórházakban: így húzzák le a betegeket

Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért (CCHR) évek óta foglalkozik olyan esetekkel, amikor a pszichiátriai kezelések során betegek kárára visszaélések történnek. Bár azt gondolhatnánk, hogy az ilyen esetek ritkák, és a társadalomnak egy bizonyos szűk rétegét érintik, valójában bármikor megtörténhet ismerőseinkkel, családunkkal, barátainkkal, hogy a pszichiátriával kapcsolatba kerülnek, és sérelem éri őket, akár személyiségjogaiban, akár úgy hogy pénzügyi csalás áldozatai lesznek. Dobos János, a nemzetközi jogvédő szervezet magyarországi elnöke most a Pénzcentrumnak nyilatkozott arról, milyen esetekben fordulhatnak elő csalások, kiket érinthet, és mit tehet az, akit sérelem ér.

Ezekbe az óvodákba járatja gyerekeit a magyar elit: nekik semmi sem drága

Gombamód szaporodnak a nem önkormányzati óvodák (egyházi óvodák,magánóvodák,alapítványi intézmények).Egyre több szülő dönt úgy, hogy a magánóvodákban akár havi 130-150 ezer forintot is hajlandó kifizetni, annak érdekében, hogy gyereke ne csak lovagolni és golfozni tanuljon meg angolnyelven, de szűrt közösségbe tölthesse el élete korai szakaszát. Ám a szakember szerint korántsem biztos, hogy a korai fejlesztés minden esetben a jó út.

Véres harcot folytatnak a bankok az ügyfelekért: ennek a trükknek ne dőlj be

Minden bank igyekszik minél több ügyfelet magához láncolni, ehhez pedig készek akár jelentős kamatkedvezményt is adni az ügyfeleknek. Van bank, aki csak 1 százalék alatti kamatkedvezményt ad, ha folyószámlát nyitunk náluk, másnál ez majdnem 13 százalék. Mindez azonban nem ér fel azzal az összeggel, amit akkor nyerünk, ha jól választunk bankot. Egy-egy bank személyi hitele között ugyanis sokkal nagyobb a különbség, mint a bankon belüli kedvezményes és nem kedvezményes hitelek között.