Szövetségi állásfoglalás: kevés a nyugdíjemelés, több pénzt követelnek az idős magyaroknak

A nyugdíjkiegészítés azonnali, 4,3 százalékra való emelését, de személyenként minimum egyszeri 10 ezer forintos juttatást követel a Magyar Szakszervezeti Szövetség, miután a KSH legfrissebb előrejelzése is alátámasztotta a szövetség nyugdíjas tagozatának márciusi aggályait: az infláció el fogja érni a 4 százalékot.

Több tízezer kisnyugdíjas nyomorog, hiszen ők a legnagyobb vesztesei a járványidőszakban tapasztalt drasztikus élelmiszer-áremelésnek is, s elképzelhető, hogy a folyamat megismétlődik, miközben a megélhetési forrásuk - nyugdíjuk - egy fillért sem emelkedett. A kormány nem hagyhatja magukra a legkiszolgáltatottabb embereket - hívja fel a figyelmet közleményében a MASZSZ nyugdíjas tagozata.

Gyors és látványos nyugdíjemelést kért már márciusban is a Magyar Szakszervezeti Szövetség nyugdíjas tagozata, miután már akkor is nyilvánvalóan meglódult az infláció, amit a kormány nem követett nyugdíjemeléssel mondván, korai még kongatni a vészharangot - emlékeztet Juhász László. Nem volt korai, ráadásul nem is volt túlzó - állítja a MASZSZ nyugdíjas tagozatának elnöke. Juhász szerint azt a kormánynál is pontosan tudják, hogy a kisnyugdíjasok megélhetési forrását az inflációtól függetlenül is fel kell zárkóztatni az aktív dolgozók átlagbéreit megközelítő mértékben, ám a tervezettnél nagyobb infláció még jobban indokolja az azonnali korrekciót - utalt a tagozatvezető a KSH kimutatására: az év első nyolc hónapjában a nyugdíjas kosárral számított áremelkedés 4,3 százalékos volt.

Az élelmiszerárak csaknem 8 százalékkal emelkedtek, ennyivel többet kellett fizetni a megélhetésért - a kisnyugdíjasoknak is. De ők nem tudták tartani a lépést, sokan lemaradtak, napi megélhetési gondjaik vannak, tízezrek nyomorognak. Ezt nem hagyhatja a hatalom - szögezte le a tagozatvezető. Főleg, hogy a járvány újabb hulláma előtt állunk, s egyelőre nem tudni, az előttünk álló időszak milyen hatással lesz a gazdaságra, a pénztárcákra, a nyugdíjasokra - érvel. Az biztos, hogy a helyzet nem lesz jobb, ha csak a kormány nem kap észbe, s nem gondoskodik a leginkább rászorulókról.

A MASZSZ nyugdíjas tagozata felszólítja a kormányt: azonnali nyugdíjemeléssel gondoskodjon azokról, akik aktív munkával az elmúlt évtizedekben jelentősen hozzájárultak a gazdaság növekedéséhez, de idős korban már nem képesek rá. Megtették, ami tőlük tellett, most a kormány következik

- szögezte le Juhász László. A MASZSZ a nyugdíjkigészítés 4,3 százalékra való azonnali emelését - de minimum 10 ezer forintot - kér a nyugdíjasok számára.

