Rengeteg magyarnak alig lesz nyugdíja: súlyos milliókat bukik, aki nem lépett

Több mint 24 millió forintot tud felhalmozni egy huszonéves nő a nyugdíjba vonulásáig, ha a nettó átlagfizetésének körülbelül 10 százalékát havonta félreteszi. Egy tíz évvel idősebb férfi pedig 26 millió forintra tehet szert - derül ki a K&H Biztosító összeállításából. A társaság tapasztalatai szerint az öngondoskodás és a nyugdíjas évekre történő takarékoskodás egyre inkább a fókuszba kerül szinte mindegyik korosztályban.



A nyugdíjra való felkészülés a különböző korosztályok tagjainak azért fontos, mert nehéz megjósolni, hogy miként alakulnak évtizedes távlatban a demográfiai és gazdasági folyamatok. Az érintettek pedig takarékoskodással saját maguk számára biztosíthatják az állami nyugdíj mellé az extra jövedelmet, például az államilag támogatott - azaz évi 20 százalékos, maximum 130 ezer forintos adóvisszatérítéssel - igénybe vehető nyugdíjbiztosításokkal. A fiatal, húszas, harmincas korosztály tagjai abból a szempontból kedvezőbb helyzetben vannak az idősebbeknél, hogy a hosszabb takarékoskodási idő miatt akár kisebb havi összeggel komolyabb megtakarítást halmozhatnak fel a nyugdíjba vonulásukig - derül ki az összeállításból.

Fiatalon kell kezdeni

“Az utóbbi években az öngondoskodás, ezen belül a nyugdíjmegtakarítások iránti érdeklődés fokozódni látszik a fiatalabbak körében. Ezt jelzi, hogy a K&H Biztosító nyugdíjkalkulátorát használók közel harmada a 25-34 éves korosztályba tartozik."

- mondta el Székely Pálma, a K&H Biztosító életbiztosításokért és saját értékesítési csatornákért felelős vezetője. A hivatalos adatok szerint az idei második negyedévben a 20-29 évesek kedvezmények nélkül számolt nettó átlagfizetése - az egy évvel korábbinál 7 százalékkal magasabb - 227 ezer forint volt, a 30-39 évesek átlagbére pedig - 9 százalékos éves növekedés eredményeként - 282 ezer forintot tett ki.



Minél előbb érdemes elkezdeni a takarékoskodást, akár egészen kicsi összeggel is. A biztosító feltételes példája szerint egy 25 éves, most az említett átlagfizetéssel rendelkező nő a nyugdíjba vonulásáig 27,4 millió forintot halmozhat fel, ha a jövedelmének valamivel kevesebb, mint 10 százalékát - havi 25 ezer forintot - tesz félre nyugdíjbiztosításban. Így tartani tudja a mostani anyagi színvonalat idős korában is. Egy 35 éves férfinek a mostani kilátások szerint 26,2 millió forintra lenne szüksége ahhoz, hogy nyugdíjas korában a jelenlegi nettó fizetésének megfelelő elkölthető bevétele legyen. Ehhez a fizetésének 13 százalékát kell nyugdíjbiztosításban megtakarítania.

Székely Pálma azt mondta, hogy a példában szereplő két megtakarítással felhalmozható 26-27 millió forintos összegből 12-13 millió forint lesz a saját befizetés. “Ehhez jön az állami támogatás, vagyis az adójóváírás 2,4-2,6 millió forintos összege, valamint a feltételes számítás alapján a megtakarítás évtizedei alatt összegyűlő, hozzávetőlegesen 10 és 13 millió forintos hozam" - tette hozzá.

Címlapkép: Getty Images