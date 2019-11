Ők a közelgő nyugdíjkatasztrófa első magyar áldozatai: meddig lehet ezt bírni?

Ezek voltak 2019/46. hetének legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon. A teljes írás elolvasásához kattints a címekre vagy a képes ajánlókra.

Ők a közelgő nyugdíjkatasztrófa első magyar áldozatai: meddig bírják még?



Akárcsak az EU-ban átlagosan, úgy Magyarországon is brutálisan kilőtt az 55-64 éves állampolgárok foglalkoztatási aránya. A bumm nagysága ráadásul megdöbbentő, az idősebb korú magyarok közül ugyanis csaknem dupla annyian végeztek munkát 2018-ban, mint 2003-ban. Erre persze szükség is van, hiszen egyfelől nőtt a nyugdíjkorhatár hazánkban, másfelől a bizonytalan nyugdíjas évek réme bizony munkára kényszeríti az idősödő rétegeket is, hiszen az öregkor pénzügyi biztonság növelésének egyik módja, hogy az ember hosszabb ideig a munka világában marad. A kérdés csak az, meddig lehet ezt bírni?

Pénzt találtál az utcán? Fel ne vedd, súlyos büntetést fizethetsz miatta



Kétmillió forintot talált egy tatabányai nő az utcán, amit egy 57 éves férfi veszített el csütörtökön a bankból kifelé jövel. A megtaláló becsületesen járt el, ha nem így tesz, súlyos büntetést kockáztatott volna.

Itt áll feketén-fehéren: a legtöbb magyarnak csak ilyen lakásra futja



Elképesztően elavult a budapesti lakásállomány, és az ingatlanpiac felívelésekor is jellemzően ezek a használt lakások cserélnek gazdát. Mivel jelentős túlkereslet volt az elmúlt egy-két évben, gyakorlatilag a teljesen lakhatatlan, átfogó felújításra szoruló lakások árai is az egekbe szöktek. Eközben az összes adásvétel között csak elhanyagolható az új lakások aránya, legalábbis ezt látjuk a lakásvásárlási célra felvett hitelstatisztikából. Miközben egyébként az új és a használt lakások vásárlási céljából felvett hitelek kamatai között nincs jelentős különbség. Az azonban mindettől függetlenül biztos, hogy a lakáshitelek állománya rendületlenül nő, azaz a magyarok eladósodottsága megállíthatatlanul növekszik.

Ez a magyarok kedvenc autója idén: bődületesen sokat vettek belőle



Kiderült, melyek voltak a magyarok kedvenc autói az idei év első 10 hónapjában: nagy meglepetés nincs, két testhosszal vezet a Suzuki, már csak az a kérdés, hogy melyik modelljük lépi át a 10 ezres álomhatárt 2019 végére. A friss forgalomba helyezési adatokból kiderült, hogy viszont hogy októberben messze nem a japán gyártó állította forgalomba a legtöbb új autót hazánkban. Azt is megnéztük, hogy megdőlhet-e a hazai autóeladási rekord az év végére.

Itt a Toyota nagy visszatérője: megéri az ötajtós Corolla?



Biztos az a legjobb áru, amely mindenhol elérhető, és rengeteget vesznek belőle? Természetesen nem, de a tömegtermékek folyamatosan hozzák a megszokott minőséget, ritkán okoznak csalódást. 50 millió ember nem tévedhet: a Toyota Corolla pedig hozta az elvárt minőséget, de azért akadnak idegesítő apróságok is. A nagy visszatérő ötajtós modellt tesztelte a Pénzcentrum. Mutatjuk, megéri-e megvenni.

Fillérekből is kijöhet a családi síelés: ezek idén a legolcsóbb úti célok



Habár itthon az időjárás ismét enyhére fordult, a környező alpesi országokban azért nincs hiány hidegből és fagyból, Ausztriában például extrém havazás volt a hét elején, számos sípályát megnyitottak, szükség esetén pedig már ágyúzzák őket: tehát hivatalosan is megkezdődött a síszezon. Mivel a téli sportok itthon is egyre népszerűbbek, a Pénzcentrum kiderítette, hol érdemes síelni, melyek a legjobb, és főleg a legolcsóbb helyek.

Tömegével viszik külföldre a magyar melósokat: csábító a 900 ezres fizu



Miközben már itthon is egyre jobban megfizetik a kétkezi munkát, nem csendesedik a nyugat felől érkező munkaerő-éhség: százával találkouhatunk olyan állásajánlatokkal, melyekben magyar szakembereket keresnek külföldi munkavégzésre. Több százezres, milliós fizetéseket, ingyen szállást, bónuszokat kínálnak, sőt, sok esetben még a kiutazás költségét is kifizetik: csak menjen a magyar. De hogy pontosan hányan élnek külföldön, ezekre vonatkozóan csak óvatos becsléseink vannak, ahogy az is bizonytalan, hányan telepedtek vissza az országba.

Őrület az Ötöslottó sorsoláson: tömegek rohanták meg a lottózókat



Brutális főnyereményekkel várja a 46. héten a szerencsevadászokat az Ötöslottó és a Hatoslottó is. Ennek apropóján a Pénzcentrum arra volt kíváncsi, hogy a bődületes nyeremények egyre növekvő mértéke mennyiben befolyásolja a játékosok játékkedvét. Nagy meglepetésre sokkal kisebb mértékben, mint amennyire gondolná az ember. Sőt, a babonák még a milliárdoknál is sokkal inkább meghatározóak.

8 általánossal is 300 ezret kershetsz: nem vicc, mutatjuk a hirdetést



Csupán 8 általánost kérnek két álláshirdetésben, amelyekben a Magyar Posta keres kollégákat: a sofőr állások elég jól fizetnek, akár nettó 300 ezret is meg lehet keresni, plusz cafeteria és egyéb bónuszok.