Nem szabad temetni még a novemberi nyugdíjemelést: durva infláció jöhet

Nagy meglepetést okozott az inflációs adat múlt hónapban: az elemzői várakozásokat jócskán meghaladó, 3,8 százalékos volt az éves drágulás üteme Magyarországon júliusban, pedig júniusban 2,9 százalékos inflációt mértek. Természetesen ebben vastagon benne van a járvány hatása, amelynek következtében - többek között - elszálltak az árak, és amiért a nyugdíjasok lemondhattak idei évi prémiumukról. Azonban az emelés nem biztos, hogy elmarad idén.

A koronavírus járvány okozta válság hatására a fogyasztói árak rettenetes elszálltak - számottevő csökkenés azóta is szinte csak az idényáras élelmiszerekben mutatkozik. Ez azt jelenti, hogy azt az emelést, amelyet év elejétől kaptak a nyugdíjasok, szinte fel is emésztették a hirtelen megugró árak. Tavasszal még úgy állt a helyzet, hogy az idei infláció nem, vagy alig haladja majd meg az emelés mértékét. Az tűnt valószínűnek, hogy a koronavírus járvány a nyugdíjprémiumot, és a nyugdíjemelést is szabotálja.

Júniusban viszont már látszott, hogy a májusi 2,2 százalékról hirtelen gyorsult a drágulás üteme: 2,9 százalékra ugrott. Arra viszont kevesen számítottak, hogy júliusra már 3,8 százalékra is felkúszik - bár az emelkedés várható volt, az előrejelzések konszenzusa mindössze 3,2-3,3 százalék volt. Az áprilisi hirtelen áremelkedések pedig kitartanak: úgy fest nem a járvány pillanatnyi hatása játszott csak közre bennünk, hanem elhúzódik a válság. Ha pedig így lesz,

valószínűtlen, hogy az éves infláció 3 százalék alá menjen, tehát lehet majd nyugdíjemelésre számítani novemberben.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy a nyugdíjas infláció jóval magasabb a KSH adatai szerint: még a júliusi átlagos áremelkedésnél is több, 4,3 százalékos (júniusban a 2,9 százalékos inflációhoz képest a nyugdíjas infláció 3,6 százalékos volt). Ez az eltérés főként abból adódik, hogy a nyugdíjasok "kosarába" nagyobb arányban kerülnek élelmiszerek, amelyek a legnagyobb drágulások mentek keresztül. Az év eleji emelés 2,8 százalékos volt, ennek jó részét a mostani árak fel is emésztik.