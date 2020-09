Nem mozdítják a kisujjukat sem a fiatalok: nagy mumus az ügyintézés

Egy friss kutatás szerint a lakosság mintegy ötödét eddig csak a személyes ügyintézés tartotta vissza a nyugdíjcélú megtakarításoktól.

Az OTP Nyugdíjpénztár megbízásából készült legfrissebb kutatásából kiderült, a megkérdezettek 19 százaléka fontolná meg, hogy elkezdjen félretenni nyugdíjas éveire, ha a belépésre online felületen keresztül is lenne lehetősége. Bár inkább a Z generációról feltételezhető, hogy az online felületeket preferálja, mégsem ők várták legjobban a lehetőséget: a 36 év felettiek szeretnék leginkább elkerülni a személyes ügyintézést a kutatás eredményei szerint.

Azért, hogy elhárítsunk minden akadályt a megtakarítani vágyók elől, belépési rendszerünk esetében is adaptáltuk a fejlesztéseket. Így, ha már megvan a szándék a nyugdíjcélú öngondoskodásra, az OTP Nyugdíjpénztárba már a kanapé kényelméből is be tudnak lépni új tagjaink

- mondta el Horpácsi Krisztina, a nyugdíjpénztár főosztályvezetője.

Címlapkép: Getty Images