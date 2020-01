Mentőövet dobtak az idős magyaroknak: így úszhatják meg a sírig tartó munkát

Bár az utóbbi időben némileg javult, nemzetközi összehasonlításban elég rossz a magyarok születéskor várható élettartama. Pedig egy friss kutatás szerint öt kritikus, az életmódra hatással lévő feltétel betartásával brutálisan növelhető az egyén életben maradási esélye, ráadásul évtizedekkel kinyújtható a komoly betegségek nélkül eltöltött élet hossza.

Bár az utóbbi években valamicskét javult a születéskor várható élettartam mértéke Magyarországon, azért az EU-átlaghoz képest még így is csúnyán el vagyunk maradva. Az utolsó, országokat összehasonlító adat szerint ugyanis, míg az EU-ban átlagosan 80,9 évig él egy átlagos állampolgár, addig ez az adat Magyarországon csupán 76 év volt.

Azaz az európai átlaghoz képest egy magyar ember csaknem 5 évvel korábban hal meg.

Ennél egy fokkal frissebb, 2018-as KSH adatsor szerint a magyar nők átlagosan 79,19 évig élnek, míg a férfiak 72,56-ig. Ez azonban, mint látjuk, nemzetközi összehasonlításban nagyon kevésnek számít. És ha azt is hozzávesszük, hogy a jövőben akár radikálisan is emelkedhet a nyugdíjkorhatár mértéke Magyarországon (is!) a folyamatosan elöregedő társadalom miatt, akkor könnyen egy olyan helyzetben találhatjuk magunkat, amiben az idős embereknek nem igazán marad lehetőségük élvezniük a munkamentes öregkort. Egyszerűen azért, mert korán meghalnak. Persze csak akkor, ha ezt hagyják.

A hosszú élet titka

Egy friss, a Harvard Egyetemen végzett kutatás szerint azonban bőven lehet tennie az egyénnek azért, hogy bődületesen, akár több mint tíz évvel is meghosszabbítsa saját életét. Ehhez csupán mindenkinek annyit kell tennie, hogy 5 pofonegyszerű, az élethossz mértékének szempontjából kritikus feltételt betart az ember. Ezek pedig a következők:

egészséges étrend fogyasztása;

teljes dohányzás tilalom;

rendszeres testedzés (fél órás mérsékelt vagy erőteljes testmozgás naponta);

egészséges testtömeg-index fenntartása (18,5-24,9);

mérsékelt alkoholfogyasztás (alkalomhoz mérten nők esetébe egy pohár, férfiak esetében 2 pohár).

És ha mindez sikerül, akkor a kutatók szerint az ember jelentősen csökkenheti a súlyosabb vagy halálos középkori megbetegedések kockázatát. Ráadásul nem is kevéssel. A több mint harminc évnyi kutatásból és több tízezer megfigyelt személyből álló meta adat elemzése során ugyanis az derült ki, hogy

azok a megfigyelt nők, akik a fent leírt 5 pontból 4-et betartottak majd 35 életévvel töltöttek el többet komolyabb megbetegedés nélkül, mint azok, akik az 5-ből egyet sem tartottak be.

azok a férfiak pedig, akik szintén az 5 pontból négynek megfeleltek 30 életévvel többet töltöttek el úgy, hogy nem voltak szív- és érrendszeri megbetegedéseik, ráadásul se cukorbetegek, se rákosok nem lettek.

Összességében ráadásul még az kiderült, hogy azok a megfigyelt nők, akik mind az öt kritikus pontnak megfeleltek átlagosan 14 évvel tovább éltek, mint azok, akik egyetlen egynek sem.

Azok a férfiak pedig, akik mind az pontot betartották, átlagosan 12 évvel éltek tovább azoknál, mint akik egyiket sem.

Hab a tortán, hogy ezek a brutális élethossz adatjavulások azoknál is megfigyelhetők voltak, akik csupán 50 éves korukban adoptálták a fenn említett, 5 kritikus feltétel! A kutatásból az látszik tehát, hogy sosincs késő elkezdeni.

Az egyetem kutatói egyébként a nők esetében 34 év adatait elemezték, melyek 73 196 nőtől származtak, míg a férfiak esetében 28 év adatsora állt rendelkezésre összesen 38 366 férfitől. A kutatás vezető professzora az eredmények összegzésekor kiemelte:

Tekintettel a krónikus betegségek kezelésének magas költségeire, az egészséges életmód előmozdítását célzó, az élelmiszer és a fizikai környezet javításával kapcsolatos állami politikák hozzájárulnak az egészségügyi költségek csökkentéséhez és az életminőség javításához.

Címlapkép: Getty Images