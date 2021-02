Ma kezdik oltani a háziorvosok a legidősebb magyarokat: mégis sok a kérdőjel

Február 4-én, csütörtökön indul a regisztrált legidősebbek oltása, de egyelőre rengeteg a kérdőjel - hívja fel a figyelmet a NYOSZ.

Sorban állunk, de meddig és miért

- teszi fel a Pénzcentrumnak eljuttatott közlményében a kérdést a Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetsége (NYOSZ). Mint azt kifejtik, "de hogy ki, mikor, milyen oltáshoz fog hozzájutni, azt senki nem tudja." A NYOSZ tájékoztatása szerint ma a következőket tudhatja csak az oltakozásban érintett korosztály:

Többféle védőoltás áll rendelkezésre, amelyek jobbára előre tervezhető módon érkeznek az országba, egy részüket az EU is jóváhagyta, más részüket nem.

Létezik egy oltási sorrend, amelyről inkább azt tudjuk, hogy kikre nem vonatkozik.

Regisztrálhatunk a védőoltásért, amiről azt tudjuk, hogy aki él ezzel a lehetőséggel, azt figyelembe veszik a sorrend összeállításakor.

A NYOSZ közleményében azt is kifejtik, mit is szeretnének tudni az oltásra várók, a regisztráltak. A legfontosabb az lenne, ha egyértelmű lenne

mikor kapják meg az oltást;

milyen oltást fognak felajánlani nekik.

A NYOS szerint mindezek alapján könnyű feladat lenne "elkészíteni egy TAJ-szám szerinti oltáslistát, amelyen napi frissítésben - akár az idő közben elsőbbséget élvezőkkel, és az érkező vakcinák száma szerint módosítva - bárki nyomon követhetné, kb. mikor kerül sorra". Illetve meglátásuk szerint az is indokolt lenne, "ha a regisztráltaknak naponta feleslegesen érkező emailekben arról is érdeklődnének, hogy az oltásra váró milyen vakcinát fogad el", így ugyanis "az egyes oltóanyagok szerinti listák is elkészülhetnének." A közleményben leszögezik

így mindenki nyomon követhetné, március, vagy május a számára "szabadulást" hozó hónap. Vagy esetleg október.

