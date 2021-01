Lejtőre került a Barátok közt Magdi anyusa: a nyugdíja a rezsire se elég

Fodor Zsóka, akit a legtöbben a Barátok közt Magdi anyusaként ismernek, több mint 20 éve nyugdíjas. Emellett viszont továbbra is dolgozik - vagyis dolgozna, de a járvány miatt erre már nyolc hónapja nincs lehetősége. A nyugdíjas viszont elmondása szerint "a rezsire sem elég", így a tartalékait kénytelen fogyasztani. Beszélt arról is, hogyan tart ki ebben a nehéz helyzetben.

Tizenkét éve lépett ki a Barátok köztből Fodor Zsóka, hagyva ott Magdi anyus szerepét, viszont a munkát azóta sem hagyta abba. Már több mint 20 éve nyugdíjas, viszont a járandósága nem elég rá, hogy fenntartsa magát.

A nyugdíjam a rezsire sem elég, nyolc hónapja egy vasat se kerestem, a tartalékaimat fogyasztom

- mondta el a színésznő a hot! magazinnak, és hozzátette, hogy ennek ellenére nem hajlandó rettegni. A betegségtől is óvja magát: nem megy tömegbe, fertőtleníti a kezét, és minden zsebében van egy maszk. Nem hagyja, hogy elhatalmasodjon rajta a pánik.

"Nálam a pohár félig mindig tele van" - mondta a hetvennyolc éves színésznő, aki a nehéz gyerekkorával magyarázta az élethez való pozitív hozzáállását. Beszámolt róla, hogy szülei válása után apjával élt, akivel albérletről albérletre költöztek. "Már kilenévesen havi ötszáz forintért kiadott egy családhoz" - mesélte Fodor Zsóka. A bátyja disszidálása után az anyjához költözött, aki betegsége miatt nem tudott dolgozni, így a Zsókának kellett.

Voltam segédmunkás, fejmosó, díjbeszedő irodista, elárusító

- sorolta a színésznő, aki a járvány ellenére is dolgozik tovább: jelenleg Oszvald Marikával készülnek egy kétszemélyes darabra.

Nem lehet elég korán kezdeni a takarékoskodást

A magyarok többsége számára az elmúlt években már nyilvánvalóvá vált, hogy nyugdíjasként nem lesz elegendő csak az államtól kapott ellátás, ezért muszáj egyénileg is takarékoskodni az aktív évek utáni időszakra. Jó hír viszont, hogy akár még egy 10-20 milliós nyugdíj-megtakarítás eléréséhez sem kell sok tízezer forintot félretenni a havi jövedelmünkből, ha elég korán - lehetőleg még negyvenéves korunk előtt - elkezdjük a rendszeres spórolást. Dr. Farkas András nyugdíjszakértő, a NyugdíjGuru alapítója szerint is a nyugdíj-előtakarékosság szempontjáből kulcsfontosságú tényező az idő. (A képlet: tőke = befektetés * idő.)

Ha valakinek még legalább 10 éve van a nyugdíjkorhatár betöltéséig, érdemes a személyi jövedelemadó jóváírással támogatott megoldások valamelyikébe vagy akár közülük több konstrukcióba is belevágnia (NYESZ, önkéntes nyugdíjpénztár, nyugdíjbiztosítás). Ha kevesebb idő van hátra, akkor a rendszeres díjas megoldásokat inkább háttérbe kell szorítani, az egyszeri díjas verziók viszont még jól teljesíthetnek. Öt évnél rövidebb tartamban csodák nem várhatók, ilyen esetben inkább a MÁP Plusz és hasonló konstrukciók jöhetnek számításba

- mondta el lapunknak korábban a szakértő.

A nyugdíjcélú előtakarékossági megoldások közül a nyugdíjbiztosítást évről évre egyre többen választják. Ennek a takarékoskodási formának az előnye, hogy aki gyűjt, minden befizetett ezer forinthoz további kétszázat kaphat az államtól: a nyugdíjbiztosításba befizetett összegek 20 százalékát levonhatja a személyi jövedelemadójából. Ez az adókedvezmény maximum 130 ezer forint lehet évente, amihez nagyjából havi 54 ezret kell megtakarítani - így az államtól akár több millió forintot is kaphatunk a saját befizetéseinken felül, ha időben elkezdjük a spórolást.

Szintén népszerű takarékossági forma az önkéntes nyugdíjpénztár, amit a dolgozók akár cafeteria-elemként is választhatnak. A nyugdíjpénztárak 2019-ben az elmúlt 5 év legkiemelkedőbb hozamát, átlagosan 9,24 százalékot írtak jóvá a pénztártagok számláin. "Az állami támogatással, azaz évente 20 százalékos, maximum 150 ezer forintos adóvisszatérítéssel igénybe vehető egyéni befizetések az eddigi legnagyobb mértéket érték el" - mondta el korábban Nagy Csaba, a Pénztárszövetség elnöke.

Ezen túlmenően pedig még ott a lehetőség Nyugdíj-előtakarékossági számlát (NYESZ) is nyitni. Ráadásul a három lehetőség nem zárja ki egymást: párhuzamosan többféle formát is választhatunk, még több állami támogatást használva ki ezzel. Az adójóváírás mértéke 20 százalék lehet mindhárom esetben, de a felső korlát eltérő: NYESZ esetén max. 100 ezer, az önkéntes pénztár esetén max. 150 ezer, a biztosítás esetén pedig max. 130 ezer forint lehet. Viszont ez nem azt jelenti, hogy összesen 380 ezer forintot zsebelhet be, aki mindet kihasználja, mivel

az együttes korlát maximum 280 ezer forint évente.

Attól függően, hogy ki mennyire szeretné a befektetéseit kezelni, mikor, milyen esetben akar hozzáférfi az összeghez, mennyit tud félrerakni, érdemes kiválasztani a legjobb lehetőséget, vagy kombinációt. Ebben segíthet az alábbi táblázat, illetve a Pénzcentrum nyugdíjbiztosítás és nyugdíjpénztár kalkulátora.

Címlapkép: Getty Images