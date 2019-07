Kiderültek a számok: több mint 2 millió nyugdíjasnak járhat prémium

Ismét várható 2020-ban nyugdíjprémium az új költségvetési törvény szerint annak ellenére, hogy az MNB júniusi előrejelzése alapján még úgy tűnt, erre nem lesz lehetőség. Farkas András nyugdíjszakértő azt is elárulta: ki, mikor és mekkora összegre számíthat.

Az MNB előrejelzése szerint a következő években a korábban vártnál kisebb mértékű növekedés, ugyanakkor erőteljesebb drágulás jöhet és 2020-ra csak 3,4 százalékos bővüléssel kalkulált a tavalyi 4,9 és az idei 4,3 százalékos GDP-növekedéshez képest. Ez alapján a számítás után a nyugdíjasoknak nem járt volna prémium - írja a Napi.hu.

A kormány viszont a a július 12-én elfogadott, 2020-ra szóló költségvetési törvény szerint 4 százalékos GDP-bővüléssel számol, így jövőre is várható nyugdíjprémium.

A nyugdíjprémium akkor jár a korhatárát elérő öregségi nyugdíjasnak, vagy a hozzátartozói nyugellátásban részesülőnek,

ha a bruttó hazai termék (a GDP) tárgyévi növekedése meghaladja a 3,5 százalékot és a tágyévi költségvetés egyenlegcélja várhatóan teljesül, valamint

a tárgyévet megelőző év legalább egy napján, valamint a tárgyév novemberében a tb-nyugdíjrendszer keretében járó vagy azzal egy tekintet alá eső ellátásban részesül, és az öregségi nyugdíjkorhatárát a tárgyévet megelőzően betöltötte.

Ebből is kitűnik, hogy korlátozott a jogosultak köre, amelytől a nyugdíjtörvény felhatalmazása alapján a kormány a jogosultak javra eltérhet, ahogy ezt 2017-ben és 2018-ban meg is tették, így ez év októberében is lehet engedményre számítani. Tavaly és tavalyelőtt is, nem csak a fentiek alapján prémiumra jogosultak, hanem azok is megkapták az összeget, akik már a korhatáruk betöltése előtt már nyugdíjba vonultak vagy hasonló ellátásban részesültek.

Így a korábbi években is közel 2,8 millió ember részesült nyugdíjprémiumban.

Az öregségi nyugdíjasokon túl - a Nők40-et igénybe vevők is - például az özvegyi nyugdíjban, és rokkantsági járadékban részesülők is hozzájutottak az összeghez. Az érintettek, akik elvileg nem jogosultak, vagyis nagyjából 700 ezer ember, feltehetően joggal reménykednek, hogy a kormány idén sem tesz kivételt velük.

Mekkora lesz a nyugdíjprémium?

2019-ben a bruttó hazai termék (a GDP) várható növekedése minden valószínűség szerint megint meghaladja a 3,5 százalékot, a növekedés mértéke éves szinten a jelenlegi előrejelzések szerint legalább 4,3 - 4,5 százalék lehet. Ha októberben, a vonatkozó kormányrendelet kibocsátásának idején is érvényes lesz ez az előrejelzés, akkor a nyugdíjprémium (egyösszegű juttatás) számításához vagy a 4,3 - 3,5 = 0,8 vagy pedig a 4,5-3,5 = 1,0 lehet majd az alkalmazandó szorzószám - írja a lap.

A szorzószámmal a novemberi ellátás 25 százalékát, de legfeljebb húszezer forintot megszorozva megkapjuk a nyugdíjprémium összegét.

A törvényi képlet szerint az éves GDP növekedés ténylegesen várható százalékos mértékéből ki kell vonni 3,5-öt, és az eredményt, amely nem lehet nagyobb 4-nél megszorozni a novemberi ellátás egynegyedével, de legfeljebb 20 ezer forinttal. Így idén - az előrejelzések szerint a prémium összege vagy 0,8-szor 20 ezer, vagy 16 ezer forint, vagy 1,0-szor 20 ezer, vagyis 20 ezer forint lehet, amennyiben a GDP növekedés mértéke októberig nem módosul.

A 16-20 ezer forintos összeg annak jár, akinek a novemberi ellátása legalább 80 ezer forint, viszont akinek ennél kevesebb, arányosan kevesebb prémiumra számíthat.

Jövőre a bruttó hazai termék (a GDP) várható növekedése a 2020-ra szóló költségvetési törvény szerint 4 százalék lesz. Ha 2020 októberében, a vonatkozó kormányrendelet kibocsátásának idején is érvényes lesz ez az előrejelzés, akkor a nyugdíjprémium (egyösszegű juttatás) számításához 4,0 - 3,5 = 0,5 lehet majd az alkalmazandó szorzószám. Eszerint a 2020-as nyugdíjprémium maximális összege 0,5-ször 20 ezer, vagyis 10 ezer forint lehet, ha a GDP növekedés mértéke 2020 októberéig nem módosul.