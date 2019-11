Itt a sírig tartó munka: eddig kell majd dolgozniuk a magyar nőknek, férfiaknak

Ezek voltak 2019/47. hetének legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon. A teljes írás elolvasásához kattints a címekre vagy a képes ajánlókra.

Becsapós akciókkal támadnak a bankok: nem mindig éri meg lecsapni rájuk

Rengeteg bank kínál kedvezményt akkor, ha hitelfelvételnél a bank ügyfelévé válunk. Érdemes lehet tehát erre lecsapni - de csak akkor, ha a számlavezetési díj a teljes futamidő alatt nem nagyobb, mint a kamatkedvezmény okozta különbség. Ezt hasonlítottuk össze a Pénzcentrum bankszámla és személyi kölcsön kalkulátorában.

Erre elég a magyarok pénze: sokan egy hónapig se húznák kirúgás után

Nyilván nem a legvidámabb dolog, de elengedhetetlen felkészülni a kirúgásra: hiába nincsenek árulkodó jelek, hiszen akár a semmiből is beüthet a baj, és hirtelen munka nélkül találod magad. A szakemberek most arról beszéltek, mekkora tartalékot érdemes képezni, és hol érdemes húzni a nadrágszíjon. És azt is mutatjuk, mi mindent kell elintézned, ha elveszíted a munkádat.

2019-ben már durván büntetik ezért az autósokat: börtön lehet a szabálysértés vége

Akár két évre is börtönbe zárhatják, azt, aki a közúti balesetek helyszínén felvételeket készít, a németek az elhunytak védelmében hozták meg a szabályozást. Bár Magyarországon konkrétan nincs ilyen tiltórendelkezés, de egy sor más szabályozás miatt itthon is elővehetik, aki baleseteknél videózik, fényképez.

Hoppá! A bécsi karácsonyi vásárban a kolbász is olcsóbb, mint a Vörösmarty téren

Bár még a november sem ért véget, már javában nyitnak a karácsonyi vásárok szerte az országban, és természetesen külföldön is. Ez utóbbi helyszínekre pedig rengeteg magyar is elutazik a decemberi szezonban, úgyhogy annak jártunk utána, hogy a már álló, bécsi karácsonyi vásárok milyen árakkal várják az oda kilátogató közönséget. Lesz itt sültkolbász 1 500 forintért, 2 és fél deci bor 1 100-ért, de még linzerkarika is 2 600-ért.

400 ezer forint feletti kezdő fizu, középfokú végzettség is elég: tömegeket keresnek

Magyarországon rengeteg állami cég is küzd az egyre nagyobb méreteket öltő munkaerőhiánnyal. Nem is csoda, hogy a legnagyobb vállalatok is nyakló nélkül hirdetik meg az álláslehetőségeket, és egészen változatos módon toboroznak. Mára például egyre több esetben válik megszokottá, hogy az állásajánlat már tartalmazza a várható kezdőbért is, teljesen transzparensen. Így például a friss ajánlatokat böngészve simán el lehet helyezkedni Budapest 320-400 ezer forintos vagy e fölötti kezdő fizetéssel is, úgy hogy mindehhez középfokú végzettség is elég és szakmai tapasztalatra sincs szükség.

Indul a nagy roham a magyar boltokban: így szúrd ki a lehúzós akciókat

Alig egy hét, és ismét itt a magyarok új kedvenc ünnepe, a Black Friday, azaz a fekete péntek, mely során a számos magyar online és offline üzlet óriási kedvezményekkel árusítja ki a készletek egy részét. A legjobb ajánlatok megszerzéséért cserébe azonban tisztában kell lenni a leárazás módszereivel, és érdemes ismerni a trükköket is.

Indul az őrület a boltokban: nullás hitelekkel támadnak, nagyot bukhatsz az akciókkal

Évről évre egy vagyont hagynak ott az emberek az üzletekben az ünnepek közeledtével. Ha áthidaló anyagi segítségre van szükséged, kétszer is fontold meg, hogy mit választasz! Adunk néhány tippet a helyes döntéshez.