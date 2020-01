Itt a parlamenti döntés: jöhet a népszavazás! Több millió nyugdíjas sorsa a tét

A magyar emberek kezébe adná a döntést a Nyugdíjas Parlament, már be is nyújtották a Választási Bizottsághoz azt a négy kérdést, melyekről népszavazást kezdeményeztek. Most olvasóink is elmondhatják a véleményüket.

Az Országos Nyugdíjas Parlament az időskori létbiztonság növelése, a nyugdíjasok kiszolgáltatottságának csökkentése és a társadalmi megbecsülésük biztosítása érdekében országos népszavazást kezdeményez. A Nemzeti Választási Bizottsághoz - előzetes hitelesítés céljából - benyújtott négy kérdés célja, hogy az Országgyűlést arra kényszerítse, hogy:

hozza létre az Idősek Jogainak Biztosa intézményét;

bővítse ki a kiegészítő szolgálati idő beszámíthatóságának lehetőségét;

vegye figyelembe az év elejei nyugdíjemelés nagyságának meghatározásakor a tervezet bérnövekedés mértékét is;

csökkentse: a nemek, a lakóhelyek, valamint a nyugdíjba vonulás időpontja miatt meglévő, indokolatlan nyugellátások közötti különbségeket.

Kíváncsiak vagyunk olvasóink véleméynére is: Ön miképp voksolna egy jövőbeli lehetséges népszavazáson?

Címlapkép: Getty Images