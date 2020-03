Hiába minden: pont azok az idősek nem tudnak most otthon maradni, akiknek kellene

Több mint 350 ezer 60 év feletti dolgozik - nagy részük olyan munkát végez, ami otthontól lehetetlenség ellátni.

A dolgozó 60 éven felüliek többsége olyan munkát végez, amit nem lehet otthonról ellátni, éppen ezért hiába vezeti be a koronavírus-járvány miatt egyre több cég a távmunkát, a munkaerőpiacon aktív népességen belül legnagyobb arányban minden bizonnyal azoknak kell így is bejárniuk a munkahelyükre, akiket a leginkább veszélyeztet a betegség - számol be a g7.hu.

Jelenleg Magyarországon valamivel több, mint 350 ezer embert érint ez, a KSH szerint ugyanis 2019-ben ennyi 60 évnél idősebb ember dolgozott. Többségük természetesen még azért, mert kötelező volt neki, de legalább nyolcvanezren nyugdíj mellett vállaltak munkát.

