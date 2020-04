Ezt rengeteg magyar elrontja: csökkenhet a várható nyugdíjuk, ha hirtelen döntenek

A hazai lakosság a koronavírus okozta bizonytalanságot megelőzően már jó úton járt a nyugdíjcélú öngondoskodás terén. Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségnek (ÖPOSZ) eredményei alapján az egyéni befizetések összege a tavalyi év során átlépte a 72 milliárd forintot. Ez azt jelenti, hogy 2019 végére alig hat év alatt megduplázódott a tagi befizetések összege. Ugyanakkor egy a mostanihoz hasonló, rendkívüli helyzet ismét ráirányítja a figyelmet a hosszú távú öngondoskodás fontosságára.

Az OTP Nyugdíjpénztár szakértői most összeállítottak három okot, amiért érdemes továbbra is a hosszú távú célokat szem előtt tartani.

1. Tartsuk szem előtt a célunkat

Az OTP Öngondoskodási Indexe/az ÖPOSZ kutatása szerint a magyarok harmada kifejezetten a váratlan helyzetek miatt kezd el takarékoskodni. Így természetes, hogy a mostanihoz hasonló helyzetben sokan szeretnének hozzáférni félretett pénzeikhez. Ugyanakkor fontos figyelembe venni, hogy a nyugdíjpénztári megtakarítások célja nem az, hogy a váratlan helyzetben megoldást jelentsenek. Ehelyett egy olyan öngondoskodási formát jelentenek, amivel a nyugdíjaskori anyagi biztonságukért tehetnek a tagok.

Ennek megfelelően a legnagyobb, és ami a mostani körülmények mellett fontos szempont, legbiztosabb hasznot is akkor realizálhatják, ha több éven keresztül a Pénztár szakértőire bízzák megtakarításaikat. Fontos figyelembe venni, hogy amennyiben egy pénztártag a 10 éves várakozási idő leteltét követően, azonban a nyugdíjkorhatár elérését megelőzően szeretne kifizetést kérni, akkor a hozamrész adómentesen felvehető, azonban a tőkerész SZJA és SZOCHO köteles.

2. Türelem hozamot terem

A gazdaságban és a tőkepiacokon sajnos elkerülhetetlenek az időszakos válságok, ezek rövid távú hatásai azonban megfelelően hosszú befektetési időtávon jelentősen mérséklődnek. A magasabb kockázatú eszközök - jellemzően részvények - árfolyamai válságok idején nagyobb mértékben esnek, mint az alacsonyabb kockázatú kötvények és pénzpiaci eszközök árfolyamai, viszont hosszabb, 5-10 éves időtávokon általában felülteljesítik az alacsonyabb kockázatú eszközöket az átmeneti visszaesések ellenére is.

Éppen ezért érdemes a nehezebb időszakokban türelmesnek lenni. A hosszú távú hozamokat az MNB honlapján könnyen visszakövethetik a tagok. Nagy Csaba, az ÖPOSZ elnöke, és a legnagyobb hazai nyugdíjpénztár, az OTP Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója bízik a tagok bizalmában:

A koronavírus teremtette helyzet sok szempontból példátlan a generációnk számára. Ilyenkor emberi reakció az aggodalom. Ugyanakkor a hazai nyugdíjpénztárak történetében több, a mostanihoz hasonló időszak elfordult már. A hosszú távú hozamok pedig igazolják, hogy jól döntöttek, akik ilyenkor is kitartottak a nyugdíjpénztári befektetéseik mellett. Meggyőződésem, hogy az utóbbi években folyamatosan gyarapodó számú pénztártag most is jól dönt majd.

3. Szerződésbontás helyett alacsonyabb összegű tagdíj fizetése

A nyugdíjpénztári befektetések konstrukciója alapján, aki olyan pénzügyi nehézségek elé néz, hogy nem tudja fizetni nyugdíjcélú megtakarítását, nem kell feltétlenül meg is szüntetnie azt. Az OTP Nyugdíjpénztár tagjainak lehetőségük van átmenetileg alacsonyabb tagdíjat fizetni. Minimális havi tagdíj 5.000 Ft.

