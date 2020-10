Érik az évszázad legnagyobb nyugdíjkatasztrófája: rengeteg magyar esik majd el

A dolgozók többsége majdnem a nyugdíja negyedét a munkahelyétől várja, a vírushelyzet rányomta a bélyegét a munkáltatók anyagi helyzetére is. A legtöbben úgy látják: nyugdíjasként a jelenlegi jövedelmük durván kétharmada biztosítaná számukra a kényelmes öregkort, ám a megkérdezettek csupán egynegyede érzi úgy, hogy jó úton halad ennek elérése érdekében. Pedig az életre szóló munkahely ma már a múlté.

A világjárvány következtében kialakuló válság nyugdíjrendszereket is fenyegeti. Legalábbis ez derül ki az Aegon Nyugdíjfelkészültségi Kutatás idei adataiból. E szerint miközben az aktív dolgozók a nyugdíjjövedelmük 24%-át a munkaadók által üzemeltetett munkahelyi nyugdíjkonstrukcióktól remélik, a pandémiás helyzet a munkaadók jövedelmezőségét, így a vállalati nyugdíjprogramokat is veszélyezteti.

A kutatás megerősítette, az életre szóló munkahely már a múlté, az pedig, hogy valaki a nyugdíjkorhatár elérésével egyik napról a másikra nyugdíjba menjen: luxus.

Miközben az országok az elmúlt több mint egy évszázad legsúlyosabb közegészségügyi válságával küzdenek, a koronavírus-járvány, illetve az azzal együtt járó gazdasági hanyatlás tovább rontotta a nyugdíjrendszerek amúgy is instabil állapotát, különösen a jövőbeni kilátásokat - a többi között erre világít rá a 2020-as eredményeken keresztül a világ számos országában végzett kutatás. A gazdaság hanyatlása, a pénzügyi piacok mélyrepülése, a vállalkozások tömeges megszűnése, valamint a munkanélküliség emelkedése külön-külön is óriási kihívást jelent, de e hatások együttese új stratégiákat követel mind a munkaadók és a munkavállalók, mind az állam részéről.

B-terv nélkül

Ehhez képest a kutatásban részt vett munkavállalók csupán

35%-a nyilatkozott úgy, hogy van tartalékterve,



mindössze 17%-a mondta azt, hogy rendelkezik előre átgondolt, felépített stratégiával arra az esetre, ha már a tervezett nyugdíjba vonulást megelőzően kénytelen lenne abbahagyni a munkát,



36%, vagyis minden harmadik megkérdezett úgy látja, munkaadója nem is segíti a nyugdíjra való felkészülését.

A megkérdezett munkavállalók 52%-a mondta azt, hogy jelenleg részesül valamilyen munkahelyi nyugdíjprogramban, igaz, ez nem feltétlenül jelent munkaadói hozzájárulást.

Mindez hosszútávú kockázatokra is rávilágít.

Ugyanakkor az állami nyugdíjrendszerek kihívásai miatt az egyénekkel szemben is fokozódik az elvárás, hogy vegyék ki jobban a részüket nyugdíjaskori jövedelmük előteremtéséből.

A jelentés szerint éppen ezért a munkaadóknak, még a koronavírus-járvány jelentette nehéz helyzetben sem szabadna megfeledkezniük arról, hogy sokszor akár aprónak tűnő, a dolgozóik életében mégis meghatározó jelentőségű intézkedéssel segíthetik munkavállalóikat: például szakképzéssel, vagy oktatással. Ez amellett, hogy alapvető munkaadói érdek, az állam számára is hasznos.

Munka nyugdíjasként is

A 2020-as adatokból az is kiderül, a dolgozók mindössze 34%-a tervez úgy, hogy a nyugdíjkorhatár elérésével egy csapásra felhagy a munkával és nyugdíjba vonul, 57%-a fokozatos nyugdíjba menetelre számít, valamint arra, hogy valamilyen formában nyugdíjas éveiben is dolgozni fog. A nyugdíjas korukban dolgozni szándékozók fele ezt egyébként nem anyagi, illetve megélhetési okokkal indokolta. Egyszerűen azzal, hogy idősebb éveiben is aktív szeretne maradni és nem akar szellemileg leépülni. A legtöbben úgy látják: nyugdíjasként a jelenlegi jövedelmük durván kétharmada biztosítaná számukra a kényelmes öregkort, ám a megkérdezettek csupán egynegyede érzi úgy, hogy jó úton halad ennek elérése érdekében.



Bár a munkavállalók több mint fele igényelné, hogy a korhatár betöltésekor fokozatosan menjen nyugdíjba, mindössze 24%-uk érzi úgy, hogy jelenlegi munkahelyén az idősebb korosztály számára is kínálnak megfelelő munkaköröket, és csupán 28%-uk mondhatta el munkaadójáról, hogy megteremtette annak lehetőségét, hogy a dolgozói idővel teljesről részmunkaidősre váltsanak. A válaszadók egyharmada (33%) azonban úgy látja, munkaadója semmit nem tesz a többgenerációs munkahely megteremtéséért - pedig akkor akár élete későbbi szakaszában is folytathatná a munkát. Mindez felveti a foglalkoztatási és nyugdíjjuttatási hordozhatóság szükségességét:

A válaszadók 58%-a egyetért azzal, hogy az "életre szóló munkahely" ma már a múlté.

A jelentés végezetül rámutat arra is, hogy a munkahelyi nyugdíjprogramba történő automatikus beléptetés mellett a munkaadók professzionálisan kezelt befektetési lehetőségekkel, szolgáltatásokkal is támogathatják a munkavállalókat. Ezek lehetnek speciális nyugdíjcélú pénzügyi termékek, illetve tanácsadói alapú vagyonkezelések, amelyek keretében a dolgozók az egyéni kockázatviselési hajlandósághoz mérten és a nyugdíjba vonulásig hátra lévő időhöz igazodva fektetik be megtakarításaikat. Emellett ugyancsak fontos a professzionális, személyes nyugdíjtakarékossági cselekvési terv kidolgozása és a független pénzügyi tanácsadókkal történő konzultáció ösztönzése.

Címlapkép: Getty Images