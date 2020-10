Döbbenetes, mi vár az idős magyarokra: számokban az igazi nyugdíjas-katasztrófa

Ezek voltak a 40. hét legizgalmasabb és legnépszerűbb cikkei a Pénzcentrumon. Ha szívesen elolvasnád őket, kattints a címekre vagy a képes ajánlókra.

Brutálisan alacsony Magyarországon a születéskor várható átlagos életkor, olyannyira, hogy a hazai adatnál csak 4 EU-s országban mértek rosszabbat. Ennél is döbbenetesebb az a tény, hogy egy 65. életévét betöltött magyar nyugdíjas hazánk egyes régióiban mennyire kevés plusz életévvel számolhat nyugdíjasként. Persze a nőknél jobb a helyzet, mint a férfiaknál, de még így is gyakorlatilag elérhetetlen távolságra vagyunk egyes spanyol, francia vagy éppen olasz régióktól.

Bár a jogszabály nem ír elő olyan sok kötelező tartozékot a magyar autókba, de ha azok nincsenek meg, repülhet a bírság! Mutatjuk, hogy minek kell kötelezően az autódban lennie, és mi az, ami ugyan nem előírás, de jó, ha van!

A korábbi 500-as euró valószínűsége érdemben csökkent, de az MNB folyamatosan változtatgatja a prioritásait. A jegybank hitelességi problémákkal küzd, a 340-360 forintos árfolyamsáv teteje feljebb tolódhat, 360-370 forint közötti euróárfolyamnál pedig lépéskényszerbe kerülhet a jegybank.

Magyország két rivális élelmiszerlánca két évtized alatt sok vásárlót meghódított, viszont a versengés továbbra is zajlik közöttük. Népszerűségben olvasóink körében a Lidl vezet, de vajon bérezésben, bevételekben is le tudja-e győzni az Aldit? A Pénzcentrum most annak járt utána, ki az abszolút győztese a magyar vásárlókért vívott küzdelemnek: a Lidl vagy az Aldi.

A járványhelyzet alatt fellendült az élelmiszerek iránti kereslet. Az első negyedévben 15 százalékkal nőtt az online vásárlások száma, a fokozott fogyasztás következtében azonban sajnos előfordulhat, hogy több háztartási hulladék és elpazarolt élelmiszer kerül a szemetesbe. Miközben egyre több szó esik a fenntartható életmódról, fenntartható közlekedésről, sokan mégsem gondolják át, hogy mekkora a saját háztartásuk ökológiai lábnyoma. A Nestlé a SPAR-ral karöltve idén Hogyan legyek környezettudatos vásárló? címen újabb kisokost készített, amelyben hasznos tanácsokkal és útmutatókkal segíti a vásárlókat a környezettudatos döntések meghozatalában.

Ismét felállítják azokat a szakmai csoportokat, amelyek a tavaszi védekezés során már sikeresen működtek - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn, a Facebookon közzétett videójában.

Annak, aki nem biztosított, és más jogcímen sem jogosult egészségügyi szolgáltatásra, egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie. Ezt azonban nyár óta új számlaszámra kell megtenni - tette közzé ma a NAV.

Címlapkép: Getty Images