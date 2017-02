Betehet a magyar nyugdíjasoknak az élettartam emelkedése

Egy friss tanulmány szerint a várható élettartam több mint 10 évvel is nőhet a következő másfél évtizedben. A magasabb életkorral egyben a nyugdíjban eltöltött évek is megnőhetnek. Ez egyben azt is jelenti, hogy akár 10 millió forinttal többet kell összegyűjtenie egy átlagos magyarnak, ha ugyan azon az életszínvonalon szeretne élni.

Magyarországon a várható élettartam jelenleg 78,61 év a Központi Statisztikai hivatal (KSH) adatai szerint. Az iparosodott országokban 2030-ra a várható élettartam 90 év körülire is nőhet - jelent meg az Imperial College friss kutatásában. Ehhez persze az egészségügy fejlődésére van szükség, azonban elég nagy az esély rá, hogy sokkal tovább fogunk élni, mint most.

Ez persze a nyugdíjas évinkre is hatással lehet, jelenleg átlagosan 23 évig kapnak juttatást a magyar nyugdíjasok, a tíz éves várható élettartam-növekedés hatására ez emelkedhet. Ugyan a korhatár emelkedhet és a kedvezményes nyugdíjba vonulást is szigoríthatják, azonban, ha ezek nem változnak, akkor az életkor emelkedésével a nyugdíjban töltött idő is hasonló mértékben emelkedhet.

10 millió forintba kerül ez az átlag magyarnak

Kiszámoltuk, hogy mennyit kell összegyűjteni ahhoz, ha a jelenlegi, 23 éves nyugdíjban töltött időre magunknak gyűjtjük össze a járadékot és azt is, hogy mennyivel többet kell összespórolni ahhoz, hogy a várható élettartam-növekedés miatt ne gatyásodjuk le a nyugdíjas éveinkben.

A számításaink során havi 200 ezer forintos járadékkal, 3 százalékos reálhozammal számoltunk, és az egyszerűbb összehasonlíthatóság kedvéért az összegek is mai értéken értendők.

Ezzel kalkulálva 23 év nyugdíjban elöltött évre közel 40 millió forintot kell összegyűjteni.

Persze lényeges, hogy nem számoltunk azzal, hogy az általunk összegyűjtött járadékot az állam kiegészíti. Valójában ugyanis kisebb-nagyobb járadékot az állami rendszerből is kapni fogunk, azonban ennek mértékét egyelőre nem lehet megjósolni. Az élettartam megugrása viszont nem hozza könnyű helyzetbe a jövőbeni magyar nyugdíjasokat.

Ha a jelenlegi 79 évről 90 évre nő az átlagos élettartam és a nyugdíjban töltött idő ezt leköveti, akkor mintegy 51 millió forintot kell összegyűjteni ahhoz, hogy havi 200 ezer forintos járadékot kaphassunk.

Lényeges hozzátenni, hogy mivel reálértéken számoltunk, ezért az infláció miatt ez nominálisan ennél jelentősen magasabb is lehet.

Tényleg ennyire sokat kell gyűjteni?

A nyugdíjkorhatár persze egyáltalán nem biztos, hogy 2030-ban 65 év lesz, jellemző tendencia ugyanis világszerte, hogy lassan, de folyamatosan emelik a nyugdíjba vonulás időpontját az egyes országokban. Emellett a korkedvezményes nyugdíjak is jelentősen növelik a nyugdíjban eltöltött időt, így akik szakmájukból kifolyólag, vagy például a Nők 40 program keretein belül mennek nyugdíjba, azoknak a fenti kalkulációnál is nagyobb összegyűjtött pénzzel kalkulálhatnak.