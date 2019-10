Berobban a nyugdíjkatasztrófa: ők az első áldozatok, tuti rosszul járnak

Ezek voltak 2019. 41. hetének legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon. A teljes írás elolvasásához kattints a címekre vagy a képes ajánlókra.

Élesedett a nyugdíjbomba: mutatjuk, kik lesznek az első áldozatok

Az öngondoskodás az egyre inkább elöregedő társadalmak egyik égető kérdése: Magyarországot is sújtja az a nyugaton is jellemző demográfiai változás, amelynek következtében egyre több a nyugdíjas, és egyre kevesebb a járulékfizető. Ezért a nyugdíjcélú és egészségmegőrzést segítő megtakarításokra sokkal nagyobb hangsúly helyeződik már most, és fog helyeződni a jövőben is. Viszont hiába nő a hajlandóság az öngondoskodásra, még mindig kevés magyar gondol a jövőjére, amelynek okait egyéni szinten kell keresni: nem is az emberek pénztárcájában, hanem a nemzedékeken át öröklődő rossz beidegződésekben. Limpár Imre tréner, tanácsadó szakpszichológus a Portfolio Öngondoskodás 2019 konferenciáján arról beszélt, hogyan akadályozza meg a fiatalokat a generációkon át öröklődő negatív jövőkép és életszemlélet abban, hogy megtegyék a szükséges lépéseket a saját jövőjükért.



Nem kell csodát tenni: itt a gazdagok 5 pontja, amivel te is sikeres lehetsz

5 pontba szedték össze a sikerességhez vezető szokásokat. Nem kell nagy dolgokra gondolni, nincs semmi ördöngősség: a szakértő szerint bárki végig tudja csinálni a listát. Bár apróságoknak tűnnek a pontok, de gyökeresen meg tudják változtatni az életedet: mutatjuk, mit kell tenned, hogy sikeres legyél!



3 gyakori hiba karrierváltáskor: az anyagiakon kívül az életed is rámehet

Egy új álláslehetőség mindig kecsegtető az ember számára, főleg hogyha az jóval nagyobb anyagi elismeréssel jár együtt, mint amiben a régi munkahelyén része volt. Ilyen helyzetekben azonban nagyon könnyű hibázni, és hosszú távon rossz döntést hozni, amire az ember nem csak anyagilag, de érzelmileg is rámehet. Nem is beszélve arról, hogy egy új munkalehetőség könnyen felboríthatja még egy jól működő pár életét is, aminek csúnya következményei lehetnek. Mutatjuk, mi a három legtöbbet elkövetett hiba ilyen helyzetekben, de azt is, hogyan lehet ezeken felülemelkedni.



Indul a roham a magyar boltokban: nagyot kaszálhat, aki lecsap már most az akciókra

Talán korainak hangzik októberben, hogy kezdjünk el készülődni a karácsonyra, de jobban belegondolva egyáltalán nem az. A boltok is évről évre egyre korábban kezdik a karácsonyi nyomasztást: a Pennyben és a Tescóban már most kiavászkodtak a polcokra a csokimikulások. Amikor valaki november végére, december elejére halasztja az ajándékok beszerzésének megtervezését, előfordulhat, hogy a külföldről rendelt ajándékot már nem fogják kiszállítani, készlethiány miatt nem tudja az ember a tökéletes ajándékot beszerezni, vagy egyszerűen csak kifut az ajándékokra szánt keretből. Azonban, ha valaki jó előre tervez, az ilyen és hasonló problémák elkerülhetőek.



Úgy szedjük ezt a gyógyszert, mintha nem lenne holnap: lenne más megoldás?

Október 10-e, a lelki egészség világnapja, melynek alkalmából sok szervezet felhívja a figyelmet a mentális egészség fontosságára. A mentális betegségek terén aggasztóak a statisztikák az EU területén: egyre több antidepresszáns fogy, az öngyilkosságok aránya nem csökken, egyre többen szenvednek depressziótól, kiégéstől. A lelki egészség a pszichiátria hatásköre lenne, azonban sok helyen kevés a kapacitás: Magyarországon 87 kórházi ágy jut a pszichiátriákon 100 ezer főre.

Ne a reklámidőt, a hatóanyagot fizesd ki: így vásárolhatsz fél áron a patikákban

A hazai gyógyszergyártásban is jelen vannak az originális (eredeti) és a generikus gyógyszerek, melyek hatóanyagukban megegyeznek, de áruk eltérő lehet. A betegek körében egyfajta bizalmatlanság tapasztalható az "utángyártott", olcsóbb gyógyszerekkel szemben: nem bíznak abban, hogy ugyanolyan lenne a hatása. A Pénzcentrum kérdéseire Dr. Greskovits Dávid, a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének (MAGYOSZ) elnöke válaszolt: miben más egy generikus és egy originális gyógyszer, miért olcsóbb vagy drágább, bízhatnak-e a betegek hatásában?

A legtöbb autós megfeledkezik ezekről ősszel: aztán már kész is a baj

Még ugyan nem hajlik abba az idő, de megállíthatatlanul közeleg a tél: ilyenkor a szervezetünk mellett nagyon fontos az autónkat is felkészíteni. És itt nem csak a gumicseréről van szó, sokkal több mindenre kell odafigyelni ahhoz, hogy a hidegben is biztonságosan közlekedjünk. A Pénzcentrum egy szakértővel vette végig a tennivalókat.