Nyugdíj
Nyugdíj

Óriási változás élesedik a nyugdíjkorhatáraknál: sok magyar időst érint, erre kell készülni

Pénzcentrum
2025. november 10. 16:11

2026-tól jelentősen átalakulnak a nyugdíjba vonulás szabályai Magyarországon. A 65 éves korhatár megszűnik, helyette a munkavállalók szabadon dönthetnek a nyugdíjba vonulás időpontjáról, figyelembe véve egészségi állapotukat, anyagi helyzetüket és szolgálati idejüket - emlékeztetett a Blikk.

2026. január 1-jétől megszűnik az eddigi kötelező nyugdíjkorhatár Magyarországon. A változás értelmében többé nem lesz szükséges megvárni a 65. életév betöltését a nyugdíjba vonuláshoz, helyette a munkavállalók maguk dönthetnek a nyugdíjazás időpontjáról.




Az új rendszer először az 1961-ben született korosztályt érinti, ők már az új szabályok szerint igényelhetik a teljes öregségi nyugdíjat. Fontos azonban, hogy a nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálati idő továbbra is feltétel marad: teljes öregségi nyugdíjat csak az kaphat, aki legalább 20 év munkaviszonnyal rendelkezik. Résznyugdíj 15 év munkaviszony után igényelhető, de ehhez továbbra is szükséges a 65. életév betöltése.

A nők kedvezményes nyugdíjazása megmarad: 40 év szolgálati idő után, a gyermekneveléssel töltött éveket is beszámítva nyugdíjba vonulhatnak.

Az új szabályozás lehetővé teszi, hogy az egészséges, tovább dolgozni kívánó munkavállalók 65 éves koruk után is aktívak maradhassanak, akár részmunkaidőben vagy távmunka formájában is.

Egyéb változások

Az özvegyi nyugdíj szabályai is változnak: 2026-tól a különélő házastársak esetében megszűnik a korábbi szigorú feltételrendszer, így bármilyen okból külön élő házastárs is jogosult lehet özvegyi nyugdíjra, ugyanúgy, mint az együtt élők.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

A 2026-tól nyugdíjba vonulók ellátását már az új valorizációs szabályok szerint számítják. Ennek értelmében az első rendszeres nyugdíjemelést és az első 13. havi nyugdíjat csak 2027-ben kapják meg.

További fontos változás, hogy 2026 januárjától lehetővé válik az öregségi nyugdíj igénylése a biztosítási jogviszony fenntartása mellett is, vagyis a nyugdíjba vonuláshoz nem lesz szükséges a munkaviszony megszüntetése.
Címlapkép: Getty Images

