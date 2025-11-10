Az Országos Erdészeti Egyesület mozgalma 1996 óta minden évben megválasztja az év fafaját.
Óriási változás élesedik a nyugdíjkorhatáraknál: sok magyar időst érint, erre kell készülni
2026-tól jelentősen átalakulnak a nyugdíjba vonulás szabályai Magyarországon. A 65 éves korhatár megszűnik, helyette a munkavállalók szabadon dönthetnek a nyugdíjba vonulás időpontjáról, figyelembe véve egészségi állapotukat, anyagi helyzetüket és szolgálati idejüket - emlékeztetett a Blikk.
2026. január 1-jétől megszűnik az eddigi kötelező nyugdíjkorhatár Magyarországon. A változás értelmében többé nem lesz szükséges megvárni a 65. életév betöltését a nyugdíjba vonuláshoz, helyette a munkavállalók maguk dönthetnek a nyugdíjazás időpontjáról.
Az új rendszer először az 1961-ben született korosztályt érinti, ők már az új szabályok szerint igényelhetik a teljes öregségi nyugdíjat. Fontos azonban, hogy a nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálati idő továbbra is feltétel marad: teljes öregségi nyugdíjat csak az kaphat, aki legalább 20 év munkaviszonnyal rendelkezik. Résznyugdíj 15 év munkaviszony után igényelhető, de ehhez továbbra is szükséges a 65. életév betöltése.
A nők kedvezményes nyugdíjazása megmarad: 40 év szolgálati idő után, a gyermekneveléssel töltött éveket is beszámítva nyugdíjba vonulhatnak.
Az új szabályozás lehetővé teszi, hogy az egészséges, tovább dolgozni kívánó munkavállalók 65 éves koruk után is aktívak maradhassanak, akár részmunkaidőben vagy távmunka formájában is.
Egyéb változások
Az özvegyi nyugdíj szabályai is változnak: 2026-tól a különélő házastársak esetében megszűnik a korábbi szigorú feltételrendszer, így bármilyen okból külön élő házastárs is jogosult lehet özvegyi nyugdíjra, ugyanúgy, mint az együtt élők.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
A 2026-tól nyugdíjba vonulók ellátását már az új valorizációs szabályok szerint számítják. Ennek értelmében az első rendszeres nyugdíjemelést és az első 13. havi nyugdíjat csak 2027-ben kapják meg.
További fontos változás, hogy 2026 januárjától lehetővé válik az öregségi nyugdíj igénylése a biztosítási jogviszony fenntartása mellett is, vagyis a nyugdíjba vonuláshoz nem lesz szükséges a munkaviszony megszüntetése.
Január elsejétől több lépésben vezetik be a 14. havi nyugdíjat - mondta Orbán Viktor.
Az elöregedő társadalomra többnyire mint kihívásra tekintünk, miközben rengeteg gazdasági és társadalmi lehetőség is rejlik az időskorosztályban. Az ezüstgazdaság növekedése várható.
Az Országos Nyugdíjas Parlament támogatását fejezte ki a díjtalan készpénzfelvétel feltételeinek enyhítésére irányuló javaslattal kapcsolatban,
A magyar nyugdíjrendszer fenntarthatósága és a nyugdíjasok elszegényedése komoly kihívást jelent, miközben szakértői viták zajlanak a szükséges reformokról - írja a szakértő.
10 ijesztő tény 2025-ben, amivel hamarosan minden magyar nyugdíjas szembesül - Erre még sehol sem találtak megoldást
Az elöregedő társadalmak folyamatosan sodródnak egy olyan társadalmi-gazdasági krízis felé, amelyre időszerű lenne megoldásokat találni.
Orbán Viktor bejelentette, hogy a kormány döntött a 14. havi nyugdíj bevezetéséről, jelenleg a részletek kidolgozása zajlik.
Rengeteg részletkérdés még nem tisztázott, minthogy kinek jár a 14. havi nyugdíj, mekkora lesz a 14. havi nyugdíj összege, hogy már 2026-tól bevezetik-e azt.
Levezette a Nyugdíjguru, mit jelent a degresszió: tényleg meg lehetne adóztatni a nyugdíjakat Magyarországon?
Farkas András: a degresszió nem adó, hanem egy 1998 óta létező technikai elem a nyugdíjszámításban, amely a magas keresetek nyugdíjalapba számítását korlátozza.
Így vezethetik be a 14. havi nyugdíjat Magyarországon: megszólalt az államtitkár, erről minden idősnek tudnia kell
A kormány dolgozik a 14. havi nyugdíj bevezetésén, amit 2-4 év alatt lehetne megtenni - mondta Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár.
A NYUSZET véleménye szerint minél hamarabb progresszív nyugdíjrendszert kellene bevezetni, amit Simonovits András pontosan meg is fogalmazott.
A nyugdíjkassza továbbra is az államháztartás egyik legjelentősebb kiadási tétele.
Minden 65 év feletti magyarnak ingyen jár ez az eszköz: 950 ezren már meg is kapták - Akár életet is menthet
Az eszközzel eddig már 76 ezer életet mentettek meg és azon keresztül 725 ezer esetben nyújtottak hétköznapi ügyekben segítséget
Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2025 novemberben is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.
Óriási csapdát rejt a 14. havi nyugdíj: kiderült, sok nyugdíjas és a magyar gazdaság is rosszul járna vele
A kormány a 14. havi nyugdíj bevezetését fontolgatja, ami jelentős költségvetési kiadásnövekedést eredményezne.
Az EU jelenleg súlyos problémákkal néz szembe: magas államadósság, elöregedő népesség és csökkenő születési ráták együttesen veszélyeztetik a felosztó-kirovó nyugdíjrendszereket.
14. havi nyugdíj: adóemelés, hiánynövelés vagy komoly költségvetési átcsoportosítás lehet az ára a juttatásnak
A GKI szerint a 14. havi nyugdíj kifizetése komoly kihívást jelentene a költségvetésnek: finanszírozása kiadások átcsoportosítását, adóemelést vagy a hiány növelését igényelné.
Most érkezett! Fontos dolgot közölt a nyugdíjas utalványokról a Magyar Posta: minden időst érint, erről jobb tudni
A magyar kormány megbízásából a Magyar Posta a tervezett határidőre, azaz október 15-re kézbesítette a nyugdíjas élelmiszer-utalványokat a több mint 2,3 millió jogosult részére.
Németországban új adókedvezményt vezetnek be a nyugdíj mellett dolgozóknak, akik havi 2000 euróig adómentesen kereshetnek a következő év elejétől.
