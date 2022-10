Ettől rettegnek most a magyar nugdíjasok: hiába a 13. havi nyugdíj, van okuk rá

Több időt töltenének a családjukkal és barátaikkal, valamint szívesen részt vennének aktív programokban, akár új sportokat is kipróbálnának – többek között ez derült ki a Nyugdíjasok Országos Szövetsége (NYOSZ) által, az Idősek Világnapja alkalmából végzett online felmérésből. A szépkorúak közel 60 százaléka aktívan tesz azért, hogy egészségügyi okok ne akadályozzák őket terveik megvalósításában.

A NYOSZ online felmérése során a válaszadók túlnyomó többsége, több mint 93 százaléka jelezte, hogy nagyon szeretne, vagy szeretne több időt tölteni szeretteivel, barátaival. Szintén rendkívül magas, több mint 78 százalék volt azok aránya, akik azt jelezték, hogy nincsenek különösebben nagy vágyaik, csak szeretnének nyugodtan, biztonságban élni, olvasgatni, finom ételeket enni.

A kutatásból azonban az is kiderült, hogy a szépkorúak között is sokan megőrizték kalandvágyukat és az aktív időtöltés iránti igényüket. A válaszadók közel 77 százaléka nyilatkozott úgy ugyanis, hogy szeretnének még részt venni aktív programokban, utazni, túrázni vagy akár új sportokat kipróbálni. A felmérésből kiderült az is, hogy a nyugdíjasok több mint 60 százaléka úgy véli, hogy a bizonytalan gazdasági helyzet és a magas infláció veszélyezteti leginkább tervei megvalósítását. A megkérdezettek 31,5 százaléka azt is jelezte, hogy ha bármi veszélyezteti az egészségét, akkor minden terve bizonytalanná válik, ám az újabb COVID járványhullámtól és a terveire gyakorolt hatásaitól már csak a válaszadók kevesebb mint 7 százaléka tart.

A NYOSZ felmérésében részt vevő nyugdíjasok többsége, 59,8 százaléka tudatosan figyel az egészségmegőrzésre is, táplálkozással, rendszeres testmozgással és szűrővizsgálatokon való részvétellel. A válaszadók 26 százaléka azonban azt jelezte, hogy bár nem figyel fokozottan az egészségére, de érdekli a téma és ha tünete van, megkérdezi hozzátartozóit, háziorvosát.

Márpedig ahhoz, hogy megvalósulhassanak az aktív nyugdíjas életre, a szeretteikkel töltött több időre vonatkozó terveik, az is szükséges, hogy a szépkorúak odafigyeljenek az egészségükre. Az idősebb korosztály, az alapbetegséggel élők (szívbetegek, tüdőbetegek, cukorbetegek) az átlagosnál jobban ki vannak téve az olyan fertőző betegségeknek, mint például a koronavírus, az influenza vagy a tüdőgyulladás.

A koronavírus-járvány ugyanakkor megtanított minket arra, milyen eredményesen védekezhetünk a fertőző betegségek ellen védőoltással. Érdemes tisztában lenni azzal, hogy az influenza és a tüdőgyulladás ellen elérhetőek védőoltások, melyek segíthetnek megelőzni a súlyosabb fertőzéseket és amelyeket az őszi időszakban, amikor megnő az ilyen betegségek kockázata, célszerű beadatni.

Magyarországon a szépkorúak túlnyomó többsége élt a koronavírus elleni védőoltás lehetőségével és megkapta az alapoltásokat. A még nagyobb védelem érdekében érdemes emlékeztető oltást kérniük.