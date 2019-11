Végleg elmenekülhetnek a magyarok a bankoktól: egyre többen fizetnek így

Nagy kihívás előtt áll a bankrendszer - egyre többen pártolnák át egyéb fizetési megoldást kínáló szereplőkhöz. A bankrendszer sok tekintetben ugyanakkor ugyanolyan korszerű és sokszor kevésbé költséges szolgáltatást kínál, csak egyszerűen kevésbé vonzó, mint a külföldi szolgáltatók. A bankrendszer előtt ugyanakkor több akadály is áll, amivel az új fintech szereplőknek nem kell megküzdeniük - ilyen például a tranzakciós illeték. A bankolás jövőjéről és egyéb digitális szereplőkről volt szó a Portfolio Banking Technology konferenciáján.

Jelentős verseny van a bankrendszerben, ezért nagyon fontos, hogy egyenlő feltételek legyenek - mondta Becsei András, a Magyar Bankszövetség elnöke, az OTP Jelzálogbank vezérigazgatója. A mai szabályozás ugyanis túlzottan szigorú, ennek pedig az innovátorok nem felelnek meg. Az azonos szolgáltatás azonos szabályozás Demeter Ákos (EY Magyarország) szerint is kiemelten fontos, fékezi ugyanis a beérkező szereplőket. Harmati László (ErsteBank) ezzel szemben a készpénz visszaszorítását és az adatbázisokhoz való hozzáférést nevezte meg, mint a bankszektorra legnagyobb hatással levő intézkedést.

Becsei András szerint a jövőbeli tranzakciók nagy része nem fog befolyni a költségvetésbe, mert külföldi szolgáltatón keresztül valósul meg. Becsei szerint nem lehet a globális piacon fenntartani egy magyar adót. Eltörlésre akkor kerül majd szerinte, ha az utalások nagy része már nem hazai viszonylatban történik meg. Szerinte ez csak idő kérdése. Legkésőbb akkor, amikor a Facebook a librával a piacra lép.

Hegedűs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója szerint teljes bizonyítóerejű okiratnak el kell fogadni a videós azonosítást. Puskás András, a Budapest Bank vezérigazgatója a fentieken kívül az elektronikus ügyintézést emelte ki, nem csak a bankszektor szintjén, de az ügyintézés minden fajtájában. Sziráki László, a CIB Bank Digitális Csatornák és CRM vezetője szerint van már előremozdulás az elektronikus számláknál és a fogyasztási hiteleknél, a jelzáloghiteleknél azonban várat magára az áttörés.

A szüleik általában azt a pénzügyi megoldást választják, mint a szüleik - mondta Sziráki (CIB). Érthető, ha online elérhető termékeket keresnek - ezek pedig praktikusan elérhetőek, így szerinte a mai magyar bankrendszer is képes a fintechekhez hasonló megoldást nyújtani. A kommunikáció csatornája és nyelvezete viszont egészen más. Ami probléma, az a kommunikáció és nyelvezete. Puskás András (Budapest Bank) szerint nagy a harc a fiatalokért, és ezt a bankrendszer nem fogja feladni. Szerinte kifejezetten jó hír, hogy versenyre kényszerítik a bankrendszert - legalább annyira szexinek kell lenni, mint a fintech megoldásoknak.

Hegedűs Éva szerint az a trend, hogy globális ökoszisztéma épül - az új eszközök nyújtotta élményről nem fogunk tudni lemondani. A változások az újra nyitott ügyfeleket próbálja meg megnyerni. Kiemelte, hogy 20 éve még arról folyt a vita, hogy a contactless-es kártyát bevetessék-e, ma már a fizetések 80 százaléka ezzel történik. Szerinte a versenyt az fogja nyerni, aki az ügyfélélmény szempontjából a legjobb és legmegbízhatóbb megoldást fogják választani.

Hamrati László (Erste) is elmondta, hogy a bankoláshoz való hozzáállás megváltozása nem kérdés. Az ügyfélélmény felülértékelése minden területen látható. Elmondása szerint a fiatalok olyan szolgáltatásokat vesznek igénybe külföldi szolgáltatóktól, amiket itthon olcsóbban elérnének. Csak az ügyfélélmény miatt inkább az előbbit választják. Demeter Ákos szerint nem csak a fiatalokról kell beszélni, elmondása szerint az ügyfelek nagyon gyorsan alkalmazkodnak, ha jó megoldást látnak. És a fintech cégek bejövetele is gyors, így a kérdés elsősorban az, hogy mennyire gyorsan reagál a bankrendszer.

Becsei András szerint a készpénzhasználat a fiatal korosztályban kifejezetten erős, és a személyes tanácsadás számukra kifejezetten erős. Ha elakadnak, ők is igénylik a személyességet. Elmondása szerint a 2000-es évek elején még az volt a prognózis, hogy a bankfiókok eltűnnek, ehhez képest még mindig erről beszélünk. Nyugat-Európában pedig újranyitottak bankfiókokat. Az Egyesült Államokban koncentrálódik a piac. Becsei szerint az is egy fontos fejlemény, hogy a magyar bankszektor ki tudja szolgálni a vidék Magyarországát is.

Pénz van a bankrendszerben, digitális vívmányok jelenleg még sincsenek. Ennek több oka is van: az egyik a végrehajtás képessége, azaz kevés ember áll rendelkezése. Fontos a sebesség, a képesség és az innovációs képesség, és megvan-e az ökoszisztéma. Ebben van előrelépés Demeter Ákos (EY Magyarország) szerint. Harmati szerint a bankrendszer fejlesztési kapacitásának nagy részét elviszik a kötelező fejleszdések (PSD2, azonnali átutalás). Ötlet egyébként van, erőforrás nincs Harmati szerint.

Puskás András szerint a jövőben kevesebb nagybank lesz Magyarországon, az univerzalitás azonban enyhén káros - kell valamilyen fókuszt találni a banknak. Hegedűs Éva ezzel nem ért egyet: szerinte nem lehet matematikai képlettel eldönteni, hogy mennyi bank legyen itthon.