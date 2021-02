Új időszámítás indul a magyar banknál: több százezer ügyfelet érint a napokon belül élesedő változás

Sajtótájékoztató keretében mutatta be az Erste Bank új, az eddiginél sokkal fejlettebb, széleskörűbb felhasználást lehetővé tevő applikációját.

Jelasity Radován, az Erste elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy 2021 február 8-án az Erste mobilbankos felhasználói új applikációt használhatnak, amely George névre hallgat.

Ez az applikáció már 6 millió felhasználó tapasztalatára épül a régióban. A George nem csak egy sima applikáció, hanem egy ökoszisztéma, megadja azt az érzést, amit egy fintech cég szokott nyújtani. Ugyanúgy felhasználható lesz azoknak, akik simán csak a banki ügyleteiket intézik, de azoknak is, akik befektetéseiket szeretnék rajta intézni.

Az alkalmazás sokrétű: a bonyolított tranzakciók rendszerezhetők, lehet köztük keresni a vásárlás jellege, a partner neve szerint, lehet összegezni a költött összeget egy adott időszakra, esetleg figyelmeztetést kérni, ha valamilyen viszonylatban többet költöttünk, mint terveztük.

Az applikációban vásárolhatunk állampapírokat, rendszeres befektetéseket is tudunk eszközölni, és ha megvan értékpapírszámlánk (az appon keresztül is nyitható), tőzsdei tranzakciókat is bonyolíthatunk, tetszés szerinti valutában, azaz egyszerű lesz az átváltás. Nyártól az applikációhoz kapcsolódó személyi kölcsönt is terveznek, és további fejlesztések is várhatók.

Az alkalmazás története 2013-ig nyúlik vissza, akkor merült fel az igény, hogy egy sokrétű, könnyen felhasználható alkalmazást hozzanak létre. Fontos szempont volt, hogy az ügyfeleket segítő legyen az alkalmazás: tanácsot adjon az ügyfélnek, tájékoztassa, esetleg figyelmeztesse például befizetési határidő lejártakor.

Az alkalmazáshoz lesz egy új számlacsomag, kis költséggel, sok szolgáltatással, az egyetlen feltétel lesz, hogy érkezzen rendszeresen pénz a számlára, és meg lesznek határozva havi tranzakcióösszegek, melyek meghatározzák a kapható kedvezményeket.

