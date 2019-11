Több százezret is megtakaríthatsz az autózásodon (x)

Ma, amikor egyre jobban emelkednek az árak az élet minden területén, minden forint sokat számít a pénztárcánkban. A költségeik lefaragására sokan keresik a megoldást, ezért most mutatunk egy spórolási lehetőséget, amivel üzemanyag költségeinket százezrekkel, reális időtávon belül akár fél millió forinttal is csökkenteni tudjuk, lemondások nélkül.

Benzines személygépkocsink lecserélése és autóhasználati szokásaink drasztikus megváltoztatása nélkül is elérhető a gazdaságos megoldás: autógáz szett beszereléssel. Az autógáz a benzinnél literenként átlagosan 130-150 Ft-tal kerül kevesebbe az adott töltőállomások áraitól függően. Az üzemanyag ár különbség azonban csak egy dolog, kiszámoltuk mikor éri meg a beszerelés.

Mutatjuk a számokat!

A gáz szett beszerelése egy négyhengeres átlagos autó esetén kb. 250 000 Ft - bár ez az összeg motortípustól és az autó fajtájától is függ. Vegyük egy 8 literes benzinfogyasztású autó átalakítását, amely átalakítás után ugyan 9 literes gázfogyasztással rója a kilométereket, de mai árakon a benzint 386 Ft-on, míg az autógázt 235 Ft-on számoljuk. Egy átlagautós egy évben 15 000 km-t tesz meg, így a példánkban is ezzel kalkulálunk.

Mikor térül meg az átalakítás?

100 kilométeren 8 literes fogyasztással kb. 3088 Ft-ot fizetünk a benzinért,

míg 100 km-en 9 literes autógáz fogyasztással 2115 Ft-ot autózunk el.

- >Ez 100 km-en majdnem 1000 Ft megtakarítás jelent.

Havonta átlag 1250 km, ami kiadja az éves 15 000 km futást, benzint tankolva kb. 38 600 Ft, míg autógázzal kb. 26 438 Ft-ot fizetünk a töltőállomáson.

-> Ez 1250 km-en ként durván 12 000 Ft spórolást jelent.

->Ezzel egy évben 15 000 futott km mellett 145 950 Ft megtakarítást érhetünk el.

A 250 000 Ft-os beszerelési költség így már kevesebb, mint 2 év alatt megtérül, utána pedig élvezhetjük a megtakarításból eredő előnyöket.

A MOL októberben indult pályázatával a megtérülés még tovább gyorsítható. A Gázt adunk akció keretében a MOL 80 000 Ft üzemanyagtámogatást ad az első 500 jelentkezőnek, ha a pályázati kiírásnak eleget tesz, továbbá biztosít egy 8 Ft / l kedvezményt biztosító MOL Partner kártyát.

A kalkulátor számításait kiegészítettük a MOL pályázatában kapható támogatással és kedvezménnyel. Íme az összehasonlítás:



A matek egyértelmű

5 év alatt vagy 75 000 km megtételével, másképp mondva 6750 l autógáz fogyasztásával közel fél millió forintot spórolhatunk. A MOL pályázata pedig további 134 000 Ft előnyt biztosít 5 év alatt.

Ha fejünket adtuk az autógáz átalakításra, érdemes minél tovább használni, hiszen egyre több elfogyasztott literrel egyre jobban érezzük, hogy a pénz a zsebünkben marad.

A MOL pályázatát felhasználva már 15 000 km után majdnem megtérül a beruházásunk, így a második év közepén már nem csak behoztuk a beszerelési költséget, de még jóval több is marad a pénztárcánkban.

MOL pályázata egyszer 80 000 Ft-os üzemanyagtámogatást ad, valamit további 8 Ft / l kedvezményt biztosít a pályázat nyertesei számára.

Kinek éri meg?

Aki elautózik 15 000 km-t egy évben, annak számára nem is kérdés, hogy megéri-e. De ha valaki kevesebbet megy, viszont hosszabb távon tervezi használni átalakított autóját, akkor is megtérülhet az átalakítás. A MOL pályázatában történő részvételhez 5000 l autógáz vásárlását kell vállalni 5 év alatt, ami évi 11-12 000 km megtételével könnyedén teljesíthető. Ráadásul az autógáz nemcsak a pénztárcánknak kedvez, hanem a környezetünk megóvásában fontos szerepet játszik a tisztább és környezetkímélőbb autózás lehetőségével. A tankolást és a hatótávolságot illetően sem kell kompromisszumot kötni. Magyarországon több mint 200 MOL-töltőállomáson lehet autógázt (LPG-t) tankolni, így az 30 km-es távolságon belül bárhol elérhető az országban. A kettős üzemnek köszönhetően pedig szabadon tehetünk meg hosszabb utakat is akár tankolás nélkül.

Gázt adunk

Az autógáz egy olyan téma, amiről manapság alig olvasunk friss híreket, kevés cikk, videó és más tartalom készül a témában. Ezt a csendet megtörve és az autógázzal szemben nem jogosan felállított tévhitek ledöntésére videó sorozat indult a MOL Youtube csatornáján. Tudj meg többet az autógázról!

Ha pedig kedvet kaptál átalakításra, mert neked is megéri, akkor itt van számodra a MOL Gázt adunk kampány. Le ne maradj, mert az első 500 jelentkező számára elérhető ez a támogatás.



