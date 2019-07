Több ezer magyart ment meg az éhezéstől ez az egyszerű módszer

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület által összegyűjtött élelmiszerfelesleg mennyisége folyamatosan, évről évre nő, ami jó hír a nélkülözők számára, hiszen ezeket a csomagokat ők kapják meg, rossz hír viszont az élelmiszerpazarlás szempontjából, mert ez azt jelenti, hogy még bőven van mit tennünk. A tavalyi év mérlege az Élelmiszerbanknál 11.000 tonna mentett élelmiszer volt, amely élelmiszeradományok formájában 300.000 nélkülöző mindennapjait tették könnyebbé. Idén júniusig az Élelmiszerbanknak sikerült meghaladni a tavalyi első féléves eredményeket, 5.210 tonna élelmiszert mentett az Egyesület, amely 3,6 millárd forint értéket képvisel.

Az Élelmiszerbank továbbra is legnagyobb mennyiségben az áruházakban keletkező élelmiszerfelesleget tudja eljuttatni a nélkülözőknek, de a gyártóktól érkező felajánlások is nőnek. Ez azért fontos, mert a termelői, gyártói oldalon jóval több élelmiszerfelesleg keletkezik, mint a kereskedelemben: az élelmiszergyártó cégeknek is fel kell ismerniük az élelmiszerfeleslegek adományozásának jelentőségét.

Vállalatok a pazarlás ellen

Az Élelmiszerbank jelenleg közel 60 gyártótól és 5 nagy kereskedelmi lánctól veszi át azokat a termékeket, amelyek valamilyen okból (közeli lejárat, szezonalitás, csomagolási hiba, stb..) soha nem jutnak el a vásárlókig. A kereskedelmi láncok áruházaiból, jelenleg 326-ból, napi szinten menti az Egyesület a termékeket. Az élelmiszerek minden esetben karitatív partnerszervezeteken keresztül jutnak el a rászorulókhoz országos szinten.

Az év első felében megmentett 5.210 tonna élelmiszer több ezer rászoruló számára jelentett segítséget, sokan közülük napi szinten juthatnak hozzá az élelmiszeradományokhoz. Az összeállított több mint 1.250.000 élelmiszercsomag családokhoz, gyermekekhez, idősekhez, fogyatékkal élőkhöz, hajléktalanokhoz jutott el.

"Na, én ezt a joghurtot ma éjjel újra fogom álmodni."

A gyerekekre kiemelt figyelmet fordít a Magyar Élelmiszerbank Egyesület, mert számukra a legfontosabb, hogy ne nélkülözzenek, hiszen ez hosszú távon hat ki életükre. Nem megfelelő ellátás mellett kimaradnak az iskolából, és az élet más területein is hátrányos helyzetbe kerülnek.

Idén már második éve hirdetünk pályázatot a gyermeknap és a nyári táborok időszakában, amelyre olyan szervezetek jelentkezhettek, akik működésükkel, programjukkal nélkülöző gyermekeket segítenek. 166 nyertes pályázatot választottunk ki, melynek keretében közel 19.000 gyermek számára tudtunk édességet küldeni. Nincs annál nagyobb köszönet, amikor egy gyermek mosolyát látjuk

- mondta Cseh Balázs, az Egyesület elnöke.