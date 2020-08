Teljesen megváltozhat, hol tartják a magyarok a megtakarításukat: a jövő már itt van

"A koronavírus-járvány végérvényesen megváltoztatta a vagyonkezelési szakma korábban ismert szerkezetét" - állítja Karagich István, a Blochamps Capital Kft. alapítója. Alapvetően módosult az elmúlt hónapokban a befektetések iránya: domináns trend a készpénzállomány növekedése, de ismét erősödhet a bizalom a befektetési alapok és az arany iránt is.

"Elképesztő mennyiségű tanulsággal, tapasztalattal szolgált az elmúlt fél év annak, aki a vagyonkezelés mélységi folyamatait vizsgálja. Alapjaikban rendültek meg korábban bevált működési modellek, a szakma ugyanakkor lenyűgöző hatékonysággal alkalmazkodott ehhez a speciális helyzethez" - mondja Karagich István, a Blochamps Capital Kft. alapítója legfrissebb elemzésük kapcsán. A pénzügyi tanácsadó cég 2004 óta képez adatbázist a hazai, valamint a magyar ügyfélreferenssel rendelkező külföldi privátbanki szolgáltatók adataira alapozva, és 2002 óta készít részletes iparági elemzéseket.

"Nemcsak a befektetési eszközosztályok használatát, de a befektetési szokások pszichológiáját is megváltoztatta ez a félév. Domináns trend volt az elmúlt hónapokban a készpénzállomány növekedése nemcsak a lakossági, hanem a vagyonos ügyfelek körében is. Az egyedi részvények iránti érdeklődés szintén egyre intenzívebb, ami azt mutatja, hogy a befektetők hajlandóak elmozdulni a kockázatosabb eszközök irányába.

Ismét erősödik a bizalom a befektetési alapok iránt a származékos alapok kárára, a forint leértékelődése pedig felhívta a figyelmet a deviza diverzifikáció fontosságára.

A Covid-járvány után azonban várhatóan továbbra is a befektetési alapok és az (állam)kötvények állnak majd a befektetési dobogó csúcsán." - hívja fel a figyelmet Karagich István.

A vagyonosok is reagáltak

Nem unatkoztak a vagyonos befektetők sem, akik a koronavírus okozta első sokk után elkezdték óvatosan visszaforgatni pénzüket a befektetésekbe. A Blochamps Capital privátbanki kezelt vagyon összetételéről szóló adatsoraiból az derül ki, hogy a lakossági megtakarítások piaca mellett, ahol fél év alatt csaknem 2000 milliárd forint jelent meg, részben a hiteltörlesztési moratóriumnak köszönhetően, a privátbanki vagyon is csaknem 500 milliárd forinttal tudott bővülni.

Az adatsorok azt is mutatják, hogy az alternatív eszközök, mint például az arany vagy a fenntartható befektetések a jövőben lassan egyre nagyobb szerepet kapnak a portfóliókomponálás során.

"Abban, hogy az ügyfeleket 1-2 hónapos távon ilyen gyorsan nagyobb kockázatvállalásra lehetett bírni, kulcsszerepe volt a privátbanki szolgáltatóknál folyó szakmai képzéseknek, specifikus tudásépítésnek. Számos tanulmány bizonyította, hogy a 2008-as válság után azok a pénzügyi szolgáltatók tudtak életben maradni és növekedni, amelyek a munkatársak fejlesztésébe fektettek. Most is ez jelentette a best practice-t a gyors és sikeres alkalmazkodáshoz mind hazai, mind nemzetközi szinten" - véli Karagich István. Hozzáteszi:

Egy friss mérés eközben arról tanúskodik, hogy összességében marad az óvatos attitűd, hiszen kifejezetten neutrális a hazai privátbanki ügyfelek körében a rövid távú szándék a kockázatosabb eszközök irányába való portfólió átrendezésre, alig 10-15 százalékuk fejezte ki ebbéli terveit. A befektetési alapokban kezelt összes vagyon például július elejére ugyan 6120 milliárd forintra növekedett, de immár 3 éve ez a szint jelenti az állomány komfortszintjét, ami együttesen utal a csekély hozamra és a hiányzó befektetői beáramlásra. Fontos lépcső lenne ennek áttörése.

Nemzetközi kitekintés

Ami a digitális platformok használatát illeti, a COVID-19 ezt a területet is sokkhatásként érte - állapítja meg a Blochamps Capital elemzése. Míg a privátbanki szolgáltatóknak erőltetett menetben kellett fejleszteniük és szinte azonnal élesben kipróbálni a különböző online alkalmazásokat, az ügyfeleknek el kellett fogadniuk, hogy nincs más lehetőségük, mint az internet segítségével intézni pénzügyeiket.

A világszintű adatokból az derül ki, hogy a vagyonosok közel fele (45 százaléka) májusban a vírushelyzet dacára is növelni szándékozott ingatlanbefektetéseit és allokációit a fejlett piaci részvényekben. A Magyarországon is megfigyelt kettősség ugyanakkor itt is jelen volt: míg az opportunista befektetők kihasználták a piaci elmozdulásokat gyakran kockázatos eszközök vásárlására is, a kockázatkerülőbbek készpénzt és aranyat halmoztak fel.

"Elgondolkodtató, hogy a nemzetközi statisztikák szerint jelentős, majdnem 15 százalékos portfólióváltoztatás történt a vagyonosok 65 százalékánál. Ez is azt jelzi, hogy a vagyonkezelési szakma korábban ismert szerkezete nem csak működési, szolgáltatási alapjaiban, de befektetői pszichológiájában is megváltozik a koronavírus-járvány hatására, mi több, eszközrendszerében is átalakul a bankok és az ügyfelek kapcsolata" - mutat rá Karagich István.

Címlapkép: Getty Images