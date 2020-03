Szép lassan leáll az élet Magyarországon: mi lesz az állampapírokkal?

Bár a legtöbb magyarnak most nem az a prioritás, hogy befektesse a pénzét, abból kiindulva, hogy havi szinten több tízmilliárd forint áramlik lakossági állampapírokba, érdemes lehet átgondolni, milyen lehetőségeik vannak azoknak, akik állampapírban szeretnék tenni a pénzüket ezekben a nehéz időkben.

A héten hétfőtől átmenetileg szünetel az állampapír-értékesítési pontok nyitvatartása, mivel a koronavírus hazánkban is egyre gyorsabb ütemben terjed. Az államkincstár honlapján elérhető tájékoztató szerint a megyei Állampénztári Irodák továbbra is a megszokott nyitvatartási rend szerint működnek. Ugyanakkor ők is kérnek mindenkit, hogy amit csak lehet, WebKincstáron, MobilKincstáron és TeleKincstáron intézzenek az ügyfelek.

Akinek még nincs számlája a kincstárnál, de nyitni szeretne, annak jó hír, hogy ezt Ügyfélkapun keresztül is igényelni lehet, ez esetben nem kell személyesen jelen lenni a számlanyitásnál. Ugyanígy az Ügyfélkapun keresztül lehet kérni a Webkincstári szolgáltatást, ettől kezdve pedig már minden állampapírvásárlást lehet online intézni.

Mindenkinek figyelnie kell arra, hogy minél kevesebb időt töltsön ügyfélszolgálatokon, és ha lehet, mellőzze a készpénzes fizetést, úgyhogy a netes alternatívák nagy könnyebbséget jelenthetnek. Az online számla egyebek mellett azért is jó, mivel kártyás utalást tesz lehetővé.

A Portfolio megkérdezte, hogyan kezeli a kincstár a járványügyi helyzetet, tud-e otthoni munkavégzést biztosítani dolgozóinak, illetve tudják-e valamilyen formában ösztönözni a kártyás fizetéseket. Kérdéseinkre egyelőre nem kaptunk választ, mondjuk utóbbi esetben a kártyás fizetés ösztönzése lényegében megvalósult azzal, hogy az értékesítési pontok bezártak. Bár hivatalos választ nem kaptunk, a Demokratikus Koalíció egyik sajtóközleménye alapján a kincstárnál egyelőre nincs teljesen megoldva a home office lehetősége, mivel a dolgozóknak vagy szabadságot kell kivenniük, vagy rendelkezésre kell állniuk a közlemény szerint.

Kincstárjegyet és a szuperállampapír nyomdai verzióját a Postán keresztül is meg lehet venni. A Posta a kormányzati döntés értelmében megszokott nyitvatartással üzemel, de a sorban állás miatt itt hosszabb ügyintézésre kell felkészülni. Plusz negatívum az elérhető állampapírok szűk listája mellett az, hogy például a nyomdai MÁP+-t a postán csak készpénzzel lehet megvásárolni, ilyen járványügyi helyzetben azonban jobb elkerülni a készpénz használatát, amennyire csak lehet. Érdemes olyan szolgáltatóknál intézni az állampapír-vásárlást, ahol van online felület, például a bankoknál.

A bankok is nyitva lesznek

A postákhoz hasonlóan a bankok is nyitva tartanak, de akinek itt van értékpapírszámlája, és a bankja vagy esetleg brókercége állampapír-forgalmazó is egyben, akkor könnyedén tud a bank/befektetési szolgáltató online felületén keresztül állampapírt venni. Ezzel el lehet kerülni a banki sorban állást és a készpénzhasználatot.

