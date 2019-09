Százmilliók is lóghatnak a falakon Polgáréknál: ilyen belülről az álomvilla

Megmutatta floridai otthonát egy youtube videóban Polgár Árpád, és felesége, Tünde. A "house tour", vagyis a körbevezetés során látható, hogy Polgárék szeretik műkincsekkel, festményekkel, szobrokkal körbevenni magukat. Még a mosdóhelyiségben is.

Legutóbbi videójukban Polgárék, azaz Árpi és Tünde körbevezetik a nézőket luxusotthonukban. Tünde a videó elején elmondja, hogy a házuk éppen olyan, mint amilyen egy kislány álmodozhat.

Olyan a konyha, olyanok a terek... a gardróbom természetesen, és olyan a környék is

- mondja, és hozzáteszi, hogy csak a madárcsicsergést lehet hallani. Tünde elmondása szerint az a látvány volt az egyik oka, hogy beleszerettek ebbe a házba, amelyet a lépcsőfordulóból visszatekintve lehet élvezni. A nagy terek légiessége, a hatalmas üvegablakok miatt is döntöttek emellett a ház mellett.

A körbevezetés során láthatjuk, mennyi festmény, szobor, és egyéb műtárgy teszi otthonossá Polgárék házát. A falakon több mint 40 képet, 4-5 antik órát (hiszen Árpi egyik szenvedélye az óragyűjtés), sok-sok kisebb-nagyobb szobrot és antik bútorokat lehet megfigyelni a videóban, például egy cilinderes íróasztalt.

A képek között kifejezetten sok magyar, vagy magyar származású művész alkotását láthatjuk arányaiban, pl. Fried Pál képét, Kmetty János festményét, egy Vasarelyt, de még Amerrigo Tot képet is. A festmények, litográfiák értéke változó lehet, de a pár százezer forintos tételtől a pár millióig is elmehet az ára ezeknek az alkotásoknak. A videóban nem csak magyar festők neve hangzik el: Miro, Kandinszkij, Matisse és Chagall is említésre kerülnek. Ezek a képek, litográfiák is érhetnek több százezer forintot.

Korábbi videójukból kiderül, hogy a műtárgyak nagyrésze Budapestről érkezett. Árpi dolgozószobájában az óragyűjteményét is bemutatja, melyek szintén igen értékes darabok.

Összegébén Polgárék házát minden bizonnyal több milliós értékű szobrok, festmények, műkincsek ékesítik. Ezek nem csak esztétikai szempontból jelentős alkotások, hanem befektetési szemmel nézve is igen jelentősek.

Műtárgy, mint befektetési eszköz

A műtárgyak piaca egyre nagyobb növekedést mutat, ezért is számít jó befektetésnek. 2017-ben a műkincspiac 63,7 milliárd dollár árbevételt számolt, amely a 2016-os értékhez képest 12 százalék emelkedést jelent. Ráadásul nőtt a szupergazdagok köre is 3,2 százalékkal, az ő köreikben a legkedveltebb tevékenységek között szerepel a műkincs vásárlás.

A műtárgyak árát és árváltozását nehéz nyomon követni: a galériák és a magán úton történő vásárlások adatai legtöbbször nem elérhetők, így a megbízható adatforrást a nyilvános aukciók jelentik. A többször eladott műtárgyak két eladás közötti árváltozása hozamként értelmezhető - írja a Portfolio.

A műtárgyak hozamai képesek tartani a versenyt a pénzügyi piac hozamaival.

Egy 2018 decemberében végzett reprezentatív online kutatás keretében felmérték a lakosság műtárgybefektetési attitűdjeit. A felmérés eredményét a most publikált Műtárgybefektetési Index foglalja össze, amelynél a növekvő érték nagyobb befektetési kedvet jelent, és azt jelzi, hogy a jövőben több ilyen jellegű befektetés várható.

A vásárlási szándék részindexből az derül ki, hogy a kutatásban résztvevők tényleges műtárgyvásárlási szándéka alacsony: a válaszadók mindössze 5 százaléka gondolja, hogy biztosan vagy valószínűleg műtárgyat fog vásárolni az elkövetkező évben, 21 százalékuk bizonytalan, háromnegyedük pedig inkább vagy biztosan nem fog vásárolni. A biztos vásárlást tervezők sem kívánnak túl magas összeget fordítani erre: mintegy háromnegyedük legfeljebb 200 000 forintot költene műtárgyakra.

Jellemzően osztják az emberek azt a véleményt, hogy a műtárgyak növelik egy ingatlan presztízsét, és pozitívan értékelik a műtárgyba fektetők tevékenységét is. Ugyanakkor meglehetősen magas a bizalmatlanság a műtárgypiaccal szemben: 41 százalék nem bízik a piacon vásárolható műtárgyak eredetiségében és az értékbecslés helyességében. A presztízs és bizalom részindex az 50-69-es korosztály körében a legmagasabb, míg a 18-29-es korosztály körében a legalacsonyabb.

