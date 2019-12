Rengetegen várják, hogy Bróker Marcsi hazatérjen: no, nem üdvözölni akarják az asszonyt, hanem a pénzüket szereznék vissza, ami a Kun-Mediátor botrány során tűnt el - az asszonnyal együtt. D. Sándorné azért kerülhet szabadlábra, mert december közepén lejár az előzetes letartóztatásának maximális időtartama. Lányai egyébként már régen elköltöztek, és a szomszédok is attól tartanak, hogy elharapódznak az indulatok, ha a nő visszatér Karcagra.

Nagyjából 12 milliárd forintot követelnek a Kun-Mediátor botrány áldozatai D. Sándornén, azaz Bróker Marcsin. Mint arról a Pénzcentrum is beszámolt: az asszony nemsokára szabadlábon lehet, mivel lejár az előzetes letartóztatás maximális időtartama.

Most a Blikknek Bróker Marcsi egyik barátnője nyilatkozott: elmondta, attól fél, hogy ha D. Sándorné hazamegy, sokan erőszakkal akarják majd visszavenni a pénzüket. Egyébként ez az ismerős is adott Marcsikának 6 millió forintot, de állítása szerint kamatokkal együtt visszakapta a pénzt. A lap emlékeztet, hogy az ügynek 767 károsultja van, tehát haragos az akad bőven. D. Sándorné szomszédjával is beszéltek, ő is azt mondta, biztosan sokan várják majd a nőt:

Az én nagymamám 15 millió forintját vitte a bankba, hogy ott fialtassa. Csakhogy a nagyit az ügyintéző a közvetlen szomszédunkban lakó korábbi fiókvezetőhöz, Marcsikához küldte, mert ő sokkal több kamatot fizet. Persze, jól becsapta Marcsika, pedig gyerekkora óta ismerte az apukámat.

- mondta a szomszéd.

Úgy tudni, hogy az asszony lányai már el is költöztek Karcagról, mert féltették gyerekeik biztonságát. Bróker Marcsi sógora pedig arról beszélt a Blikknek, hogy 50 millió forintot adott az asszonynak, de sosem kapta vissza - ám elmondása szerint már az egész nem érdekli.