Reggel is padlón a forint: 340-nél várja az inflációs adatot

Mindenki tűkön ülve várja az inflációs adatokat, ezekből derül ki, hogy merre mozdul a forint a 340-es euróárfolyamról.

Csütörtökön reggel 340-es euróárfolyamon kezdett a forint, mindenki a 9 órakor érkező inflációs adatokat várja - ezek dönthetik el a magyar fizetőeszköz sorsát. A Portfolio szerint az MNB tegnapi jegyzőkönyve is ráerősíthetett a forint gyenfülésére - szerdán háromszor is új történelmi mélypontot "avattunk" -, amelyben megerősítették, hogy a Monetáris Tanács egyhangúan kitartott a laza monetáris politika mellett, egyik döntéshozó sem kezdeményezett szigorítást. A Commerzbank elemzése azt is megjegyzi, hogy rövidtávon jöhet még forintgyengülés, mivel a piac szkeptikus az MNB laza pilitikájával kapcsolatban.

Ők kaszálnak a gyenge forinton

Bár rengetegen járnak rosszul a gyengülő forinttal, de azért akadnak olyanok is, akik örülhetnek a magyar fizetőeszköz botladozásának. A 340 forintos euróárfolyam drágulást hozhat szinte mindenütt, és a nyaralás is többe kerül a magyaroknak, ha addig nem stabilizálódik a helyzet. Mutatjuk, hogy érinti a magyar családokat a harmatgyenge forint.

350 is lehet?

A Portfolio múlt heti technikai elemzésében már megírta, hogy azzal, hogy 339-ig esett a forint, kinyílt egy nagyobb tér felfelé és akár a 350-es zóna is elérhetőnek tűnik 1-2 hetes távon pusztán technikai elemzési alapon. Ennek az a háttere, hogy hónapok egy emelkedő trendvonal tartotta vissza forintot a nagyobb gyengülési hullámoktól. Ahogy telt az idő, ez a vonal előbb 336-nál, majd 337-nél, végül 338 körülről fordította vissza az erősödés irányába a magyar valutát.

