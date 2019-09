Rámentek a Fundamenta új dobására a magyar szülők: így lehet a gyereküknek lakása

Többek között a folyamatosan növekvő lakásárak miatt egyre több szülő dönt úgy, hogy előtakarékossággal alapozza meg gyermeke majdani lakáshoz jutását. A Fundamenta Gyerek Lakásszámlákat a szülők a korábbi, hasonló jellegű FundiMini Gyerekszámlához képest átlagosan háromszoros szerződéses összeggel kötik meg - derül ki a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. adataiból.

A társaság adatai szerint a cég korábbi konstrukcióját, a FundiMini lakás-előtakarékossági szerződést átlagosan 4,8 millió forintos szerződéses összeggel kötötték meg a szülők. A FundiMinit néhány hónapja felváltó Fundamenta Gyerek Lakásszámla esetében ennél jóval magasabb, átlagosan több mint 13,5 millió forintos összegre szerződnek a hosszú távú és időtálló megtakarítási formát választó szülők, akik úgy gondolják, hogy gyermekük lakhatásáról időben kell elkezdeniük gondoskodni.

Különösen indokolt ez, ha megnézzük a lakásárak alakulását: a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a 2015. január-márciusi átlagárhoz képest az idei év azonos időszakában átlagosan közel 60 százalékkal volt magasabb a használt lakások ára. Hasonló mértékű növekedés tapasztalható az új építésű lakások esetében is, ezek átlagosan 59,7 százalékkal kerültek többe a 2019. január-márciusi időszakban, mint négy évvel korábban.

A Fundamenta Gyerek Lakásszámla és a korábbi konstrukció, a FundiMini adatait elemezve látszik, hogy a gyerekek jövőbeli lakhatását biztosító szerződések kedvezményezettjei legnagyobb arányban a 0-10 éves korú gyermekek. A szerződéseket kötő szülők pedig legnagyobb arányban a 31-45 éves korosztály tagjai közül kerülnek ki.

Célunk, hogy egyre több szülő felismerje: minél korábban kezdi meg az előtakarékoskodást, annál alacsonyabb összegű havi megtakarítás is elegendő lehet a jövőbeli lakásvásárláshoz. Különösen, mivel a közelmúltban bevezetett Fundamenta Gyerek Lakásszámla kiemelkedő előnye, hogy az éves megtakarítás mellett minden évben 30 százalékos Megtakarítási bónusszal is kiegészülhet a betéti kamatokon felül

- mutatott rá Morafcsik László, a Fundamenta-Lakáskassza vezérigazgató-helyettese.

A lakás-előtakarékossági szerződések másik lényeges előnye - mellyel más hazai megtakarítási termék nem rendelkezik -, hogy a megtakarítási időszak után felvehető lakáskölcsön kamatának mértéke már most, a szerződéskötéskor ismert, és a teljes futamidő alatt változatlan, így biztonsággal tervezhető és beépíthető a család hosszú távra szóló pénzügyi elképzeléseibe

- tette hozzá a vezérigazgató-helyettes.

A betétek után járó betéti kamat évi 0,5 százalék, amelyet a befizetések után jóváírt éves 30 százalékos Megtakarítási bónusz egészít ki (EBKM Megtakarítási bónusszal: 3,03%, Megtakarítási bónusz nélkül 0,10%)1 A minimális havi megtakarítási összeg havi 20 ezer forint. Így a 193 hónapos (16 év 1 hónap) megtakarítási időszakot követően, a felvehető hitelösszeggel együtt akár 10 millió forinttal is hozzájárulhatunk gyermekünk lakáscéljának megvalósításához.

A lakáscélok továbbra is tágan értelmezendők, hiszen az összeg felhasználható új és használt lakás vagy ház vásárlására, felújításra, bővítésre, korszerűsítésre, vagy akár lakáshitelhez, adott esetben önerőként is.

A havi 20 ezer forintos megtakarítás helyett magasabb összeg is választható - legfeljebb havi 100 ezer forint -, ez utóbbi havi vállalással a 193 hónapos (16 év 1 hónap) megtakarítási idő végén a kedvezményezett a felvehető hitelösszeggel együtt 50 millió forint lakáscélra felhasználható összegre lesz jogosult.