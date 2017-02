Pénzügyeiről vallott a Nemzet Színésze, Haumann Péter

Moliére - A fösvény című darab főszereplőjét alakítja jelenleg Haumann Péter. A Nemzet Színésze ennek apropóján árulta el, mit is gondol valójában a piszkos anyagiakról.





A fösvény egy zsugori és zsarnok családfőről szól - őt alakítja most a Magyar Színház előadásában Haumann Péter, akit korábban a Nemzet Színésze címmel is kitüntettek. A színész szerint szörnyű, hogy a pénz képes tönkretenni családokat, barátságokat, sőt még szerelmeket is.

Nem mondom, fontosak az anyagiak, hisz amikor fiatal színész voltam, keveset kerestem, és nagyon kellett spórolnom. Később is, amikor a gyerekeim külföldi tanulását, különóráit kellett finanszírozni. Egy szülő sosem állhat le. Hiszen a gyerekek sportoltak, nyelvet tanultak, aztán a lakáshoz jutásukban is segítenünk kellett. Voltak még gyerekkoromból hozott gesztusaim is, amikor mérgesen csapkodtam a villanykapcsolókat, mert égve hagyták... Azt mondogattam: költöm a pénzt, nem szórom. De fösvény, zsugori és zsarnok, mint a darabban a családfő, soha nem voltam



- mondta el a színész a Best magazinnak.

A pénz boldoggá tesz?

Haumann Péter szerint Moliére egy zseni, hiszen az 1600-ban íródott műve még a mai napig nagyon is aktuális. Az, hogy a pénz boldogít vagy sem, nehéz eldönteni, a témáról ugyanis közgazdászok is évtizedek óta vitatkoznak.

Van, aki azt állítja, hiába a gazdasági növekedés, az anyagi jóléttől nem leszünk boldogabbak. Sőt, a sok pénzzel csak a baj van. Mások amellett kardoskodnak, hogy a gazdagságban keresendő a boldogság kulcsa. Korábban olvasóinkat is megkérdeztük, mit gondolnak a témáról.

A közel 10 ezer szavazóból 1 347-en gondolták azt, hogy a pénz önmagában is boldoggá tesz. A legtöbben, összesen 7 826-an azonban azt válaszolták, hogy a pénztől önmagában nem leszünk boldogok, ám az abból megvásárolható javak igenis boldoggá tehetnek.

Mit mond a szakember?



Richard Easterlin még 1974-ben azzal a meglepő állítással állt elő, hogy a gazdasági teljesítmény, a GDP növekedése nem teszi boldogabbá az embereket. A kutató azt mondta, nincs szoros összefüggés aközött, hogy a gazdagabbak jobban is érzik magukat, vagyis hiába növekszik az anyagi javakban mérhető jólétünk, nem leszünk szükségszerűen boldogok. Ez az Easterlin-paradoxon.

A közgazdász állítása akkor forradalminak tűnt, mert megdőlni látszott a fogyasztói társadalom alapvetése, mely szerint a nemzetek gazdaságának és polgárai jólétének növekedésével automatikusan növekszik a szubjektív jóllétük is. Ez a szubjektív boldogság tudományos megnevezése (nem keverendő össze a jóléttel), és azt mutatja meg, hogy az emberek hogyan értékelik saját életüket: ha valaki kielégítőnek találja az életét és több pozitív érzelmet él meg, mint negatívat, akkor magas szubjektív jóléttel rendelkezik, azaz boldog.

