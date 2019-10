Pénzügyeiről vallott Istenes Bence és Csobot Adél: a költözés is szóba került

Külön tartja pénzét Istenes Bence és Csobot Adél. A szárpár jelenleg Németországban és, de most egy interjúban utaltak rá, hogy mikor költözének haza. Egyébként Adél szerint Bence bánik jobban a pénzzel kettőjük közül. Egy felmérés szerint ugyanakkor a nők sokkal jobban tudnak gazdálkodni, mint a férfiak.



Külön kasszán van Istenes Bence és Csobot Adél. A pár a Hot magazinnak árulta el, hogy nem egy helyen tatják a pénzüket, mindkettőjüknek van bankszámlája - ugyanakkor Adél szerint Istenes bánik jobban a pénzzel. A sztárpár jelenleg Németországban él, de mint elmondták, hosszútávú terveik között szerepel, hogy hazaköltözzenek. Korábban egy YouTube videóban Istenesék megmutatták a lakást, amit kint bérelnek, és az is kiderült, mindez mennyibe kerül.

A lakásokért komoly a sorban állás, száz jelentkező is jut egy-egy hirdetésre (...) Ráadásul, átszámítva négy-hatszázezer forint egy jobb bérlemény

- nyiltakozta korábban Istenes Bence, aki végülis egy kétszobás, belvárosi lakást választott magának és családjának Kölnben, melyről korábban már videót is készített.

A nők jobban bánnak a pénzzel?

Lehet, hogy Adél a szabályt erősítő kivétel, legalábbis a felmérések szerint a magyar nők jobban bánnak a pénzzel, mint a férfiak: a nyugdíjas éveikre nagyobb arányban gondolnak, mint a férfiak. Különösen igaz ez a nagyobb városokban, ahol az Aegon nyugdíjbiztosítási termékeinek 54 százalékát nők veszik igénybe. Még a kistelepüléseken is, bár sokkal kisebb arányban, 2 százalékponttal vezetnek.

Kiderült, hogy a nők 80 százaléka aktívan vesz részt a családi kassza kezelésében is, ami a nagyobb pénzügyi tudatosságra tekintettel kifejezetten jó hír a magyar családoknak.

A nők még a fizetésben is tudatosabbak: a legkevesebb vesződséggel járó csoportos beszedést választó ügyfelek 55 százaléka nő. Igaz, a nagyobb tudatosságra rá is szorulnak, hiszen jellemzően hosszabb ideig élnek, mint a férfiak, miközben a családban rájuk háruló nagyobb terhek mellett a pénzkeresésre is kevesebb idejük jut.