Cseh László, az egyik legsikeresebb magyar úszó és felesége, Dia Friderikusz Sándor műsorában beszéltek közös életükről, múltjukról és jövőjükről. Szóba kerültek a pénzügyek is, bevallották, hogy külön bankszámlájuk van, de a vagyonukat közösnek tekintik. Laci imádja a technikai újdonságokat, nem rég például egy 3D nyomtatóval lepte meg magát.

Friderikusz Sándor Életünk története című műsorában a vendégei időutazáson vesznek részt. Profi maszkmesterek munkája révén évtizedeket öregednek majd a szemünk láttára, de nem csak az fog kiderülni, hogyan néznek majd ki életük alkonyán, hanem az is, hogy milyen kihívásokkal, örömökkel, csalódásokkal kell majd szembenézniük.

A legutóbbi adásban Cseh László és felesége, Cseh Dia voltak a meghívott vendégek, aki szokatlan nyíltsággal beszéltek magánéletük legapróbb részleteiről is, többek között a pénzügyeikről. Mint kiderült, mindketten külön bankszámlával rendelkeznek, de az készpénzállományukat közösnek tekintik. Laci olimpiai ezüst- és bronzérmes, világ- és Európa-bajnok úszóklasszis, ezeken felül pedig 110 alkalommal nyert magyar bajnokságot - éppen ezért jól is keresett. Diának is saját karrierje, önálló keresete van, ő fülakupunktúrás addiktológus.

Mint Laci elárulta, nem bánik mindig takarékosan a pénzzel, általában beszerzi a legfrissebb technikai újdonságokat, van például 3D-s nyomtatója már. Ugyanakkor

Remélem, hogy sikerült annyit félretenni, hogy soha ne legyen anyagi problémánk: próbálom a pénzügyeket, a befektetéseinket, megtakarításainkat úgy kézben tartani, hogy ha egyszer majd már nem lesz az úszás, akkor se kellejen alacsonyabb életszínvonalon élnünk

Külön kassza, közös kassza?

A jól működő párkapcsolat egyik alapja, hogy a felek képesek legyenek pénzügyeikről közösen szabályozott stratégiát kialakítani. Ennek persze számtalan féle formája lehet, az egyetlen lényeg az, hogy a pár tagjai kommunikáljanak egymással, és a lehető leghamarabb egyezzenek meg a legfontosabb irányokat illetően. Ha azonban mindez elmarad, akkor könnyen bukta lehet a vállalkozás vége, ami az egymástól való elhidegüléshez vezethet.

Egy párkapcsolatban a felek teljesen más anyagi mintákat hozhatnak magukkal saját gyerekkorukból. Lehet, hogy a pár egyik tagja korábban olyan környezetben nőtt fel, ahol a család nagyon fogta a pénzt, és minden kiadásra nagyon odafigyeltek, míg a pár másik tagjának az életében nem volt soha téma az anyagiak kérdése, mert mindig volt annyi, hogy futotta mindenre. Egy ilyen alaphelyzetben nagyon körültekintően kell eljárnia a feleknek ahhoz, hogy pénzügyeiket illetően egy új, közös stratégiát tudjanak meghonosítani közös életükben

- mondta el lapunknak korábban Bogár Zsuzsa pszichológus, párkapcsolati tanácsadó. Korábban a Pénzcentrumon már bemutattunk négy lehetséges, pénzügyi szakemberek által használt párkapcsolati kasszakezelési módszert. Akkori összeállításunkból kiviláglott, hogy addig, amíg valaki meg nem ismerte mások rendszerét, csak azt tudta elképzelni jónak, amit ő maga használt. Gyorsan kiderült azonban, minden rendszernek megvannak a maga előnyei és hátrányai. Részletesen az alábbi képes ajánlóra kattintva olvashatsz ezekről.

(Címlapkép: MTI Fotó: Máthé Zoltán)