Óriási bejelentést tett az OTP: kivonul ebből az országból

Döntés született arról, hogy az OTP eladja szlovákiai leányvállalatát - erősítette meg Szlovéniában Csányi Sándor, a bank elnök-vezérigazgatója

Nagy akvizíciós sorozaton van túl az OTP, a magyar bank ugyanis valamivel több, mint 5 év alatt 11 pénzintézetet vásárolt meg, az utolsókat, így az SKB-t is egy francia nagybanktól, a SocGentől, amely egymás után vonult ki a régió országaiból. Az SKB a negyedik legnagyobb szlovén bank, az OTP Csoporton belül a negyedik-ötödik legfontosabb lesz. Ljubljanában Csányi Sándor pedig azt is bejelentette, hogy Szlovákiából rövid időn belül távozhat az OTP, itt ugyanis nem sikerült 3 százalék fölé tornázni a piaci részesedést.

A további terjeszkedéssel kapcsolatban a bankvezér azt is elmondta, hogy elsősorban Európára, azon belül is azokra az országokra fókuszálnak, ahol már jelen van az OTP, de több ázsiai országot is vizsgálnak.

