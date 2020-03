OMG: ezt gondolja Elon Musk a koronavírus-járványról

Egyszerű, és kifejezetten sarkos véleményt fogalmazott meg a Twitteren a Tesla- és SpaceX-vezér Elon Musk.

"The coronavirus panic is dumb", azaz "A koronavírus-pánik ostobaság" - írta gúnyt űzve a pánikszerű vásárlási lázból. Íme maga a poszt, és ajánljuk a kommenteket is, mert sokak szerint a dúsgazdag Musk nem veszi komolyan a helyzetet.