Oláh Gergő: Nem gondolom, hogy a pénz nem boldogít

Oláh Gergő egész gyerekkora a spórolásról szólt, túlélésről szólt, mára azonban nem kell nélkülöznie és félretennie minden forintot. Úgy gondoja, nem igaz az a közhely, hogy a pénz nem boldogít, mert pénz nélkül nem könnyű. Spórolni viszont szintén nem az, főként, ha alig van miből. A szegénység kitörni pedig csak keveseknek adatik meg, és nagy kitartás szükséges hozzá. Pedig a sok kicsi sokra mehet, ha megvan az akarat a megtakarításra.

Oláh Gergő az X-Faktor harmadik szériájának győztese lett 2012-ben, és onnantól az élete gyökeresen megváltozott. Az X-faktor előtt közmunkás volt, azóta viszont ismert énekes, folyamatosak a felkérései, sikerei. Szerinte azonban nem lehet elfelejteni, hogy honnan jött, és talán ez az oka, hogy az átlagosnál mindent jobban meg is becsül. Hiszen ma fel tudja idézni, milyen érzés nél­külözni.

Míg korábban az albérleti díjjal is küszködtünk, mára szépen élünk, s megvehetek mindent, amire szüksége van a gyerekeimnek, a felségemnek. Ez egy hatalmas dolog, ami miatt boldogságot és mérhetetlen hálát érzek. Nem gondolom, hogy igaz az a közhely, hogy a pénz nem boldogít

- nyilatkozta a Borsnak a mélyszegénységből kitört énekes, aki úgy folytatta: "Bizton tudom, hogy pénz nélkül nem könnyű, s hogy ez megtépázza a lelket. Ezzel nem azt mondom, hogy a pénz maga a boldogság, csak azt, hogy sok más dolog mellett, enélkül is nehéz nyugodtnak, kiegyensúlyozottnak és boldognak lenni. Szóval igen, valamennyire boldogít. De itt nem gazdagságról beszélek, csak egy kielégítő anyagi egzisztenciáról, amikor nem kell nélkülözni."

Az interjúban Oláh Gergő azt is elmondta, hogy a tehetség, szorgalom, kitartás a titka, hogy idáig eljutott. A spórolással azonban felhagyott. "Az egész gyerekkorom a spórolásról szólt, arról, hogy hogyan takarékoskodjunk, hogyan éljük túl a másnapot" - mondtla el.

Most inkább csak igyekszem félretenni a pénzt, és nem elkölteni minden forintot. Azonban ha szükségünk van valamire, és van rá keret, akkor azt megveszem

- mondta az énekes.

Spórolni? Mégis hogyan?



A spórolás nem könnyű műfaj, és sosem állítanánk, hogy egyszerű. Van, akinek könnyebben, másoknak nehezebben megy, van aki gyerekkorát hozzászokott, hogyan kell meghúzni a nadrágszíjat, más pedig hirtelen kerül olyan helyzetbe, hogy megszorul. Ahány ember és ahány élethelyzet, mind másként lesz nehéz.

A járvány például rengeteg magyar anyagi helyzetét veszélyeztette, vállakozások mentek tönkre, munkahelyek szűntek meg, elapadt a kereslet, elfogytak a megrendelések. A kiadások nőhettek, rossz pénzügyi döntéseket szülhetett a krízis időszaka. Akárhogy is, a spórolás nagyon fontos, akár akkor is, ha most még rendezett az anyagi helyzete valakinek. Ha nincs vésztartaléka, jobb, ha tesz valamit ez ellen.

Adunk néhány tippet, hogyan spórolhat, aki spórolni akar.

Vedd elő a kockás füzetet!

A pénzügyi tudatosság - illetve a spórolás, vagy akár a pénzügyek rendbetételének is - első lépése, hogy tisztába jövünk vele, pontosan mennyi pénzből is élünk hónapról hónapra. Mennyi a bevételünk? Mire mennyit költünk? Nézzük végig a bankszámla kivonatainkat: mennyit költünk lakhatásra, mennyit költünk rezsire, mennyit élelmiszerre?

Ezek után az összes megtakarításunkat ellenőrizzük: mennyi van a bankszámlánkon, takarékszámlánkon, nyugdíj- és egészségpénztárban, lakástakarék számlán, a malacperselyben otthon. Így láthatod, mi az alapállás, honnan indítod a spórolást. Ha nulláról, akkor nulláról, ha mínuszból, akkor mínuszból.

Mondj le mindent, amit nélkülözni tudsz

Nem azt mondjuk mondj le mindenről. De próbálj meg félretenni, amit csak lehet. Persze nehéz viszont "mindenre gondolni", mert a legtöbben nem olyan tudatosak, hogy fillérre pontosan nyomon kövessék, mire mennyit költenek. Erre is jó a kockás füzet, meg a Pénzcentrum tippjei.

Rezsi : vágd vissza a költségeidet, ahol tudod. Ne folyassuk a vizet, ne fűtsük túl a lakást (ahol elszökhet a meleg, nyílászáróknál, akadályozzuk ezt meg a meglévő eszközeinkkel), ne égessük feleslegesen a villanyt, húzzuk ki a töltőket, az olyan áramfogyasztó berendezéseket, amelyeket éppen nem használunk. Azt is érdemes átgondolni, hogy jobban járhatunk-e ha átalány fizetésről áttérunk beolvasós módszerre.

: vágd vissza a költségeidet, ahol tudod. Ne folyassuk a vizet, ne fűtsük túl a lakást (ahol elszökhet a meleg, nyílászáróknál, akadályozzuk ezt meg a meglévő eszközeinkkel), ne égessük feleslegesen a villanyt, húzzuk ki a töltőket, az olyan áramfogyasztó berendezéseket, amelyeket éppen nem használunk. Azt is érdemes átgondolni, hogy jobban járhatunk-e ha átalány fizetésről áttérunk beolvasós módszerre. Digitális rezsi: időről időre egyébként is érdemes felülvizsgálni, hogy a megfelelő tv-internetcsomagban vagyunk-e nem érne meg jobban lefelé módosítani. Kell-e annyi tv-csatorna? Az egyre népszerűbb streamingeket is érdemes felülvizsgálni: szükségünk van-e rájuk a túléléshez? Ha nem, mondjuk le, ahogy a különböző zenemegosztó szolgáltatásokat, online magazin előfizetéseket, stb. stb.

Minden banki ,vagy hitelkártya szerződést is érdemes átfésülni, hol úszik el rejtett költség: külön SMS díjakon, plusz felesleges szolgáltatásokon. Hívjuk fel a bankunkat, módosíthatunk-e kedvezőbb csomagra .

,vagy is érdemes átfésülni, hol úszik el rejtett költség: külön SMS díjakon, plusz felesleges szolgáltatásokon. Hívjuk fel a bankunkat, módosíthatunk-e . Érdemes átgondolni a közlekedésünkre fordított kiadásokat is: hogyha a #maradjotthon kampánynak teszünk eleget, nincs benzin vagy tömegközlekedési költség. Ha mégis muszáj eljutni helyekre, akkor érdemes ezt nem nagy távolságokban gyalog vagy biciklivel megtenni.

A fentiek még mindig csak a felszínt súrolják az önkorlátozásban: ezután jön minden olyan költség, amely az ember alapszükségleteit érinti, a tisztálkodást, ivást-evést. Az eddig megszokottaktól az élet gyökeresen el fog térni, így könnyebb is lehet mondani az olyan "luxusról" - hangsúlyozzuk, ezek eddig megszokott, alapvető dolgok, de vannak helyzetek, amikor minden forint számíthat - mint a háromrétegű WC-papír, a nassolás, prémium termékek.

Okosan vásárolj

Korábbi felmérések szerint a magyarok átlagosan a fizetésünk egyharmadát élelmiszerre költik: ezek közt gyakran olyan termékekre, amik nagy részére feltehetően nincs is szükségük, vagy olcsóbban is beszerezhetnék. Sajnos a járvány nagyon megdobta az élelmiszerárakat is, így sokkal nehezebb most spórolni, mint korábban. Viszont a tervezéssel még így is sokat lehet fogni a bevásárláson. Mit fog enni - a család - az elkövetkezendő egy-két hónapban? Mi az, amit muszáj megvásárolni, és mi az ami várhat?

Lista. Lista. Lista.

Nem lehet eléggé hangsúlyozni a bevásárló lista fontosságát. Ez nem az a lista, amit öt perc alatt firkantunk le, miután szétnéztünk a konyhában. Ez az a lista, ami hosszú távon el fog kísérni, és amire talán órákat kell szánni. És számolni kell hozzá. Megnézni, hol mi akciós. Nem viccelünk, órákat. Mit akar főzni, mit akar enni, hogyan lehet ezeket a hónapokat minél olcsóbb alapanyagokból kihozni, mit lehet nagy adagban főzni, egy részét lefagyasztani, hogyan lehet a maradékokat felhasználni.

Kell télikabát? Cipő? Karácsonyi ajándékokra mennyi pénzt kell félretenni? Mennyi lesz a fűtésszámla? Nem vicc, mindent végig kell gondolni. Csak azt megvenni, amit muszáj. Spórolni csak így lehet eredményesen.

Mondj le a (káros) szenvedélyekről

Ez a jelenlegi helyzet motiváló lehet arra, hogy káros szenvedélyektől szabaduljon meg az ember. A dohányzás például nem csak viszi a pénzt, hanem a koronavírus-fertőzés kockázatát is növeli. Érdemes elgondolkodni így több szempontból is a leszokáson.

Más káros szenvedélyek, túlzott alkoholfogyasztás, evéskényszer esetén ugyanez a helyzet. Aki nehéz anyagi helyzetbe jut, könnyebben rabjává válik néhány dolognak, például elcsábul, és ha addig nem is játszott, vesz néhány kaparós sorsjegyet. Ez azonban kiadás, pont a legrosszabbkor. Az a pár száz forint is számít, érdemes tudatosan ellenállni az ilyen késztetéseknek és nem engedni a pillanatnyi döntéskényszernek - pl. a postai ajánlgatásnak. Mondjunk nemet minden ilyen költséges, káros szokásra.

Add ki a házad, add bérbe a kocsid, add el a cuccaid

A legtöbben idegenkednek attól, hogy ingatlanukból, amelyben jelenleg élnek, "csikarjanak ki" forintokat, pedig a plusz bevételből többet lehet félretenni. Érdemes számításba venni a lakás-szobakiadás, autó bérbe adás lehetőségét. Ezen túl az ingóságaink, amelyek értéket képviselnek, szintén olyan tartalékot képeznek, amelyekre nem feltétlen van szükség. Minek álljon a pénzed cipőkben, ruhákban, drága szerszámokban, bútorokban, amiket nem is használsz? Inkább add el és képezz ezekből vésztartalékot.

Ne add fel könnyen.

A spórolás nagyon nehéz, főleg hosszan, lemondani mindenről, és közben számolni a nehezen megtakarított forintokat. Kicsit olyan ez, mint a diétázás - számolni kell a bevitt kalóriát (kiadások) és a leadott kilókat (megtakarítás). Ott spórolni, ahol csak lehet. A fogyás sem megy viszont könnyen - és nagyon egyszerű visszaesni. A lényeg, hogyha elcsábultál, és vettél valamit, nem kell feladnod. Ha valaki megeszik fogyókúra közben egy csokis fánkot, akkor kész vége, elbukott? Nem! Csak hibázott. Csak megjutalmazta magát.

Nem az a lényeg, hogy ne hibázz, hanem az, hogy legyél kitartó. Oláh Gergő szerint is a siker egyik titka a kitartásban rejlik. Aztán ahogy belejön az ember a spórolásba, egyre könnyebb és könnyebb lesz. Az elején nehéz nem feladni.

Címlapkép: Getty Images