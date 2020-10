Ők is kiszállnak a lakástakarék-bizniszből: már csak egy versenyző marad a színen

A lakás-takarékpénztári támogatások megszüntetése után két évvel felfüggeszti értékesítési tevékenységét ezen a piacon az Erste Lakástakarék - tájékoztatta a Bankmonitor.hu a Pénzcentrumot. Az Ersténél megerősítették a hírt, amely egyébként nem meglepő, miután két éve az Aegon és egy éve az OTP is kiszállt az értékesítésből. Így mára egyedüliként a Fundamenta maradt a piacon, az időzítés valószínűleg csak véletlen egybeesés Novák Katalin mai, a lakásfelújítások új állami támogatásáról szóló bejelentésével. Ahogy az OTP-nél történt, az Erste Lakástakarék meglévő ügyfeleit sem érinti a változás.

Az ügyféligények változásához igazítva hozta meg az Erste Lakástakarék az állami támogatás nélküli termékei, illetve az áthidaló kölcsön értékesítésének felfüggesztéséről szóló döntését - közölték a banknál, hangsúlyozva: a pénzintézet fenntartja annak lehetőségét, hogy visszatérjen a piacra, amennyiben a termékek iránti kereslet ezt indokolja. Bár az Erste kilépésével már csak a Fundamenta fog tovább értékesíteni a piacon, alábbi ábránkon jól látszik, hogy mivel hosszabb elköteleződést kívánó rendszeres megtakarításról van szó, és a 2018 októbere előtt kötött szerződésekre még jár az állami támogatás, a piac mérete még mindig folyamatosan nő: 2019 végén már több mint 1000 milliárd forint hevert lakás-takarékpénztári számlákon.

Bár a bank nekünk adott válasza nem említette a rentabilitási okokat, az látszik a számokon, hogy versenytársaitól egyelőre messze elmaradó profitot ért el a társaság tavaly: 348 millió forint volt a nyeresége a Fundamenta 7,0 milliárdjával és az OTP Lakástakarék 3,2 milliárdjával szemben, miután a piac viszonylag új szereplőjeként nem rendelkezik akkora, még állami támogatással rendelkező portfólióval, mint két versenytársa. Míg az Aegon Lakástakarékpénztár portfóliójának tavalyi átvétele javíthatta a társaság megtérülését, az állami támogatás nélkül értékesített új szerződésekről azonban ez nem mondható el.

A banknál elmondták azt is: az Erste Lakástakarék jelenleg csaknem 185 ezer szerződést kezel. Korábbi közlése szerint az Aegon Lakástakarékpénztár tavalyi megvásárlásakor egyébként 64 ezer szerződést vett át az Erste, ezek kifutását is figyelembe véve a szerződésállomány kevesebb mint harmada lehet tehát volt aegonos az Ersténél. Az intézkedés - emelték ki - a jelenlegi állományt nem érinti, az Erste Lakástakarék továbbra is áll meglévő ügyfelei rendelkezésére a szerződések kezelésével kapcsolatban a megszokott módokon és helyszíneken. 2019 végén egyébként 145 milliárd forint volt Erste Lakástakarék-számlákon, ami a lakáskasszák körében 13%-os piaci részesedést jelentett a Fundamenta 51%-a és az OTP 36%-a után.

Az Erste szinte napra pontosan egy évvel az OTP hasonló döntését követően felfüggesztette a lakás-takarékpénztári termékek értékesítését. A döntés okai Sándorfi Balázs, a Bankmonitor.hu alapító-ügyvezetője szerint a következők lehetnek:

a jelenleg elérhetőminimális hozamok mellett a lakástakarék-pénztári megtakarítás (LTP) csak infláció alatti megtérülést tud kínálni a megtakarítónak,

a szuperállampapír a 4,95%-os éves hozamajánlatával kiszorítja a lakástakarékpénztárak állami támogatás nélküli (1-1,5%-os éves kamatot jelentő) ajánlatát,

az aktív értékesítés vélhetően alacsony volument hozott már, így nem feltétlenül érte meg fenntartani.

Az Erste döntését követően kizárólag a Fundamenta kínál lakástakarék terméket, az ő értékesítési logikájukban azonban az LTP-hez kapcsolódó, nagyon alacsony fix kamatozású hitelajánlat a vonzó, nem beszélve arról, hogy a Fundamenta egy dedikált értékesítési csapattal rendelkezik a termék értékesítésére, míg banki oldalon számtalan egyéb termék értékesíthető magasabb jövedelemtartammal - hívta fel a figyelmünket Sándorfi Balázs, hozzátéve: a banki oldalon a hitelezés LTP-től függetlenül is tökéletesen üzemel.

Felhívta a figyelmet a meglévő ügyfelek számára fontos tudnivalókra: a meglévő szerződéseket nem érinti a döntés, ezek a szerződéskor érvényes feltételek mentén futnak tovább. A meglévő szerződéssel rendelkezőknek nincs további teendője, különösen azon meglévő LTP-ügyfeleknek érdemes a szerződésszerű befizetésekre figyelniük, akik 2018.10.16 előtt kötöttek lakástakarékot (még állami támogatással), ha ugyanis félreértés miatt beszüntetik a befizetéseket, akkor értelemszerűen elesnek az ezen szerződésekre még ma is érvényes 30%-os (éves befizetésre értendő) állami támogatástól.

Novák Katalin mai bejelentése érdekes egybeesést jelent: minden számlával igazolt lakásfelújítás 50%-át az állam fogja állni. Ez előnyösebb pénzügyi ajánlat az állam részéről, mint a korábbi állami támogatás az LTP konstriukción belül. Ott pl. egy 4 éves konstrukció esetén havi 20 ezer Ft-os befizetésnél az elérhető lejárati összeg 1 250 000 Ft volt, amiből az állami támogatás 23%-ot képviselt, míg január 1-től egy 2 millió forintos - számlával igazolt felújításból - 1 millió forintot az állam kifizet. Előzetes takarékosságra ezután is szükség lesz, hiszen a számla 50%-át a felújítást végző tulajdonosnak kell fizetni, sőt a támogatás vélhetően utólagos lesz, így átmenetileg a teljes összeggel rendelkezni kell majd.

Címlapkép: Getty Images