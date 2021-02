Netről szerzi be sok magyar ezeket a papírokat: egyre többen használják ki a lehetőséget

Nőtt az érdeklődés az internetes állampapír-vásárlás iránt a koronavírus-járvány második hulláma idején - mondta a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Nemzetnek. ATállai András közölte, hogy a napokban elérte a 20 ezret azoknak a száma, akik online nyitottak lakossági számlát az államkincstárnál. Hozzátette: immár 241 ezer gyermeknek gyűlik pénz, a babakötvényekben több mint 117 milliárd forint fial.

Az államkincstár tavaly áprilisban tette lehetővé az állampapírszámla internetes nyitását. Kezdetben nagy érdeklődés mutatkozott, amely nyáron kissé alábbhagyott, hogy aztán ősszel, a második hullám idején újra felszökjön - nyilatkozta a politikus.

Az egyik legjobb üzletbe fog, aki a válság idején magyar állampapírba fektet. Egyrészt ennél biztonságosabb megoldás ma nemigen képzelhető el, másrészt az elérhető hozam kiemelkedő a piacon, harmadrészt aki így cselekszik, az ország anyagi stabilitásáért is tesz

- vélekedett. Az állampapírszámlára babakötvényt is lehet vásárolni. Ha a családtagok havi 5 ezer forintot fizetnek be egy tavaly született gyermek javára, akkor a babakötvény több mint 2 millió forintot adhat a gyermek 18. születésnapja után - mutatta be egy példán keresztül a konstrukció lehetséges eredményét Tállai András.

Címlapkép: Getty Images