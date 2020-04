Nemzetközi tőke áramlott a magyar régióba: ezekből az országokból jött a pénz

A kelet-közép-európai (CEE) régió tavaly is kedvelt célpontja volt a nemzetközi tőkebefektetéseknek, Magyarország a tranzakciók számát tekintve továbbra is a régió középmezőnyében helyezkedett el - derült ki a Mazars és a Mergermarket közösen publikált szakértői tanulmányából. A "CEE Látkép: Külföldi befektetések 2019/2020" című jelentés a tavaly megvalósult regionális vállalati összeolvadásokra és felvásárlásokra (M&A - Mergers and Acquisitions) fókuszál, valamint kitekintést nyújt a következő időszakban várható kihívásokra és lehetőségekre is.

Közölték, 2019-ben a régióban 2018-hoz hasonlóan 726 tranzakciós üzletkötést regisztráltak, azok összértéke azonban 12 százalékkal, 42,3 milliárd euróra csökkent 2019-ben, ami a jelentés szerint azt jelenti, hogy kevesebb megaüzletet kötöttek a régióban. Ugyanakkor megjegyezték, a képet árnyalja, hogy a tranzakciók összértéke nem tartalmazza azokat az üzletkötéseket, amelyeknél az értéket nem hozták nyilvánosságra. Hozzátették, hogy a régióba beáramló tőkét tekintve a tranzakciók volumene szempontjából továbbra is Németország, az Amerikai Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Franciaország befektetői játszanak jelentős szerepet.

Magyarországon a tranzakciók száma 2019-ben 27 volt, ami eggyel meghaladta az előző évi hasonló mutatót. Az üzletkötések összértéke 253 millió euró volt, ami viszont jelentős elmaradás az előző időszak regionálisan is kiemelkedő eredményéhez képest, amikor az üzletkötések összértéke elérte a 2983 millió eurót.

A tanulmány szerint mindez részben azzal magyarázható, hogy a 2018-as teljesítmény néhány kiemelkedően nagy értékű tranzakciónak volt köszönhető, részben pedig azzal, hogy tavaly Magyarországon is történt néhány olyan üzletkötés, amelyeknél nem hozták nyilvánosságra a tranzakció értékét.

A következő időszakra vonatkozóan megállapították, hogy bár a befektetők nem hagyhatják figyelmen kívül a jelenleg is tapasztalható nehézségeket, ezek jelentős része mégis a régiótól független tényező. A terület egyik legjellemzőbb erőssége a nemzetközi piacokkal való összeköttetés, amely egyben kiszolgáltatottságot is jelent a globális sokk hatásokkal szemben. Példaként a Covid-19 járvány gyors elterjedését említették. Ezzel együtt is a CEE régió erős alapokkal rendelkezik ahhoz, hogy a veszélyhelyzet elmúlásával gyorsan talpra álljon - olvasható a Mazars és a Mergermarket közös tanulmányában.