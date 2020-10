Nem túl rózsás anyagi helyzetükről vallottak a magyarok: ezt hozta nekik az október

A GKI konjunktúraindexe októberben - két hónapos, hibahatáron belüli csökkenés után - kissé emelkedni tudott, de így sem érte el júliusi szintjét. A friss felmérés szerint az októberi javulás az üzleti várakozások kedvezőbbé válásának eredménye, itt két hónapnyi stagnálást követett szerény emelkedés. A fogyasztói várakozások viszont negyedik hónapja romlanak.

Az üzleti szférában elsősorban az ipari várakozások javultak, de kedvezőbb lett a kereskedelmi vállalkozások véleménye is. Az építőipari és főleg a szolgáltató cégek viszont kissé pesszimistábbak lettek. Az iparban ugyan az elmúlt időszaki termelés megítélése kissé romlott, a termelési várakozások és a rendelésállomány - beleértve az exportrendeléseket is - megítélése viszont sokat javult. A növekedés fő akadálya továbbra is a kereslethiány. Az építőipari bizalmi index június óta egy rendkívül szűk sávban mozgott - derült ki a GKI közleményéből.

Októberben a magasépítők kilátásai javultak, de a mélyépítőké romlottak. Az előző háromhavi termelés megítélése nem változott, a rendelésállományoké kissé romlott. A kereskedelmi bizalmi index értéke a július-októberi időszakban egy szűk sávban ingadozott, októberben éppen enyhén nőtt. Az eladási pozíció és a készletszint megítélése októberben javult, míg a rendelések várható alakulásáé kissé romlott. A szolgáltatói bizalmi index októberben harmadik egymást követő hónapja csökkent a COVID-válságot követő kilábalás júliusi csúcspontja után. Októberben egyaránt rosszabb lett az általános üzletmenet, az elmúlt időszaki és a várható forgalom megítélése, mint szeptemberben.

Az üzleti szféra foglalkoztatási hajlandósága októberben erősödött, s a létszám növelését tervező cégek aránya beérte a létszám csökkentésével kalkulálókét. A javulás a kereskedelmi és szolgáltató cégeknek köszönhető. A lakosság körében viszont tovább erősödött a munkanélküliségtől való félelem. Az áremelési törekvés az iparban és az építőiparban gyengült, a kereskedelemben és a szolgáltató szektorban erősödött, miként a fogyasztók inflációs várakozása is. A magyar gazdaság jövőjének megítélése az üzleti szférában októberben összességében javult, ami az ipari és kereskedelmi cégek kissé erősebb optimizmusának köszönhető. A legborúlátóbbak az építőipari cégek. A lakosság is pesszimistább lett.

Az emberek októberben saját pénzügyi helyzetük alakulását a szeptemberinél rosszabbnak, megtakarítási képességüket viszont kissé jobbnak érezték.

