Nem álom a giganyugdíj: így is össze lehet hozni

Az év végéhez közeledve gyakran számot vetünk pénzügyi helyzetünkről, átgondoljuk, hogy tisztában vagyunk-e azokkal a lehetőségekkel, amelyek komoly segítséget nyújthatnak a különböző élethelyzetekben. A segítség ezekben az esetekben kézzel fogható és forintban is mérhető.

Az elmúlt időszak a rendkívüli anyagi támogatásoktól volt hangos, amelyek középpontjában a magyar családvédelem áll. Európa-szerte mindennapos téma a demográfiai helyzet jövőbeni változása, ami hazánkat is komoly kihívások elé állítja. A babaváró kölcsön, a családi otthonteremtési kedvezmény, a falusi CSOK, a kamattámogatott hitelek mind olyan támogatások, amelyek a gyerekvállalásról, a jövő építéséről szólnak.

Fentieken kívül azonban léteznek olyan konstrukciók is, amelyek segítségével a már korábban befizetett személyi-jövedelemadónkból (SZJA) kaphatunk, igényelhetünk vissza bizonyos összegeket. Az OVB Vermögensberatung Kft. véleménye szerint a lakosság sokszor nem él ezzel a támogatási formával, mert elsőre talán bonyolultnak tűnhet.

Mire figyeljünk év végén?

Ne hagyjuk figyelmen kívül a pénztári lehetőségeket, ugyanis egy egyszerű egészség- és önsegélyező pénztári tagsággal olcsóbban juthatunk bizonyos termékekhez, szolgáltatásokhoz. Maximum 150 ezer forintot kaphatunk vissza a befizetett adónkból, ha van tagságunk és egyéni befizetésünk a pénztárba (mivel a támogatás mértéke 20 százalék, ezért a maximális visszatérítést 750 ezer forintnyi éves befizetéssel lehet elérni, de természetesen bármennyit fizetünk az adott évben, annak a 20 százalékát fogják a következő évben jóváírni a számlánkon). Egy pénztári tag az oda befizetett megtakarításait az élet számtalan területén elköltheti, például az egészséggel kapcsolatos dolgokra (gyógyszerek, magánorvosi ellátás, gyógyászati segédeszközök stb.), gyermek születésével és nevelésével kapcsolatban (egyösszegű szülési segély, babaápolás, iskolakezdés, főiskolai, egyetemi tandíj stb.), de akár a lakhatás terén is komoly támogatásra tehetünk szert (például jelzáloghitel törlesztése pénztáron keresztül).

"A demográfiai kihívások kapcsán érdemes elgondolkodni a várható nyugdíjunk mértékén is, azon, hogy tudjuk-e a magunk és családunk számára a megfelelő életszínvonalat biztosítani inaktív éveinkben. Az aktív, munkával töltött időszakban spórolhatunk a jövőre, ilyenkor célszerű tartalékokat képezni" - mondta el Póth Viktor, az OVB Magyarország üzletfejlesztési igazgatója. "Megtakarítani persze lehet a párnacihában is, de ma már több olyan pénzügyi megoldás létezik, amihez állami támogatás társul, ilyen például a nyugdíjbiztosítás is. Érdemes tudni, hogy amennyiben valaki kifejezetten a nyugdíjas éveiről szeretne előre gondoskodni, úgy ezzel 20 százalékos adó-visszatérítést érhet el. Vagyis, ha az idei évben valaki például havonta félretett 30 ezer forintot (ez év végéig összesen 360 ezer forint) a későbbi nyugdíjas korra egy nyugdíjbiztosításon keresztül, az jövőre az adóbevallást követően 72 ezer forintot kap majd még az államtól is a korábban befizetett adójából. A támogatás maximuma évi 130 ezer forint lehet, ehhez évi 650 ezer forintnyi megtakarítás szükséges" - tette hozzá a szakember.

Léteznek még egyéb pénztári megoldások, és előtakarékossági formák is, amelyekkel szintén kedvezményekhez juthatunk. Érdemes ilyenkor alaposabban átgondolni, hogy milyen pénzügyi termékekkel rendelkezünk, szükséges-e változtatni valamelyiken, de erre mindenképpen időt kell szánni, év végén különösen figyeljünk erre.