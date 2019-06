Nem akarsz kimaradni az őrületből? Így kaszálhatsz a szuperbefektetésen

Óriási az érdeklődés az új állampapír iránt, ami nem meglepő, látva a magas fix hozamokat. Ha még most akarsz beszállni, nem késő, hiszen a papírt vélhetően folyamatosan forgalmazzák majd. Most azt mutatjuk be, hogy hol tudod megvenni az állampapírt, és milyen költségei vannak a műveletnek.

A múlt héten számoltunk be róla, hogy az első héten 500 milliárd forintnyi fogyott a Magyar Állampapír Pluszból, ami az előzetes várakozásokat is meghaladta. A papír népszerűsége érthető, hiszen nagyon alacsony kockázat mellett kínál olyan hozamokat, ami a jelenlegi piaci körülmények között nagyon nehéz elérni (bár ugyanebben a cikkben mutattuk meg, hogy bizonyos helyzetben a már korábban is forgalmazott Prémium Magyar Állampapír veri az új terméket).

A kormányzati kommunikáció szerint az állampapír forgalmazása nem szűnik meg, folyamatosan újabb és újabb "adagokat" bocsátanak majd ki belőle, így amennyiben nem vásároltál be az első héten, akkor sincs búsulni valód. A döntéshozó törekvése - úgy látszik - biztosítani fogja, hogy a lakosság számára folyamatosan rendelkezésre álljon a papír.

Amennyiben állampapírt vásárolnál, nincs nehéz dolgot: megteheted azt meglehetősen sok helyen. Most ezeket vesszük sorra. Mi most csak a vásárlás feltételeit vesszük górcső alá, tudnod kell azonban, hogy a számlanyitáson kívül több egyéb díj is terhelhet: ilyen például a tranzakciós költség, a visszaváltási költség és hasonlók. Nagyon nem mindegy tehát, hogy hol vásárolod meg. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy hol tudod megvásárolni a papírt, a Portfolio gyűjtése alapján pedig azt is bemutatjuk, hogy hol mekkora díja lehet a vásárlásnak.

Nem mindegy, hol veszel

Az állampapír megvásárlásához nem kell mást tenned, csak nyitni egy értékpapírszámlát az egyik forgalmazónál, és vásárolgatni. A számlanyitásnak díja lehet, a számlavezetésnek pedig lesz is, némely esetben pedig a tranzakciónak is. Fontos azonban tudni, hogy egyes értékapírszámlákkal nem csak állampapírt vásárolhatsz, hiszen BÉT-hozzáférés esetén szabadon garázdálkodhatsz a tőzsdén is - ha pedig szerencséd van (vagy tudsz valamit), így még a "szuperállampapírnál" is szuperebb hozamod lehet. De most nézzük meg azt, hogy mennyibe kerül a számlanyitás és számlavezetés az egyes forgalmazóknál.

Magyar Államkincstár

Közvetlenül is megveheted a papírt a kibocsátótól, a MÁK-tól. Ez egy meglehetősen racionális döntés, mert itt sem a számlanyitásnak, sem a számlavezetésnek nincs díja. Sőt, a további megbízásokért sem számolnak fel költséget. Ehhez csak személyi igazolványra és lakcímkártyára van szükség, és személyesen van mód megnyitni a számlát.

Ezután az értékpapírt már webes felületen is meg lehet vásárolni. Ne feledd, ha 2017. június 26 előtt nyitottál számlát az államkincstárnál, neked is adategyeztetési kötelezettséged van. Az Államkincstárnál vezetett számla tehát előnyösnek néz ki a többi forgalmazóval szemben, a számla felhasználási lehetőségei viszont meglehetősen korlátosak - gyakorlatilag állampapír-vásárláson kívül másra nem lehet felhasználni.

Kereskedelmi bankok

A bankoknál már nem ilyen egyszerű a helyzet. Ugyan egyszerűnek tűnik, hogy a számlavezető bankunknál megnyissuk az értékpapírszámlát, fel kell készülnünk rá, hogy ennek valamilyen díja lesz. Pedig a bankok a forgalmazással eleve nyernek: ha visszaváltjuk a papírt, a magas hozamok a banknál landolnak, így aztán ők is olyan hozamokra tehetnek szert, ami számukra is nehezen realizálható az értékpapírpiacon. Ennek ellenére számlavezetési díj sok helyen van - vegyük sorra ezeket.

A CIB-nél a számlanyitás és a jegyzés is díjmentes, a számlavezetés díja havi 330 forint. Az állományi díjjal viszont számolni kell, ami a mindenkori állomány 0,15 százaléka - így például ez egymillió forint befektetése esetén évente 1500 forint lesz. Az Erste is forgalmazza a papírt, a számlanyitás és zárás díjmentes, a jegyzés szintén. Az értékpapírszámla vezetési díja 350 forint, az állományi díj 0,01 százalékos - 50 millió forint felett viszont ezt is elengedik.

A Gránitnál a számlavezetés díjmentes, mint ahogy nincs kötési díj sem. A K&H-nál szintén díjmentes a számlanyitás a jegyzés, nincs tranzakciós költség, a zárás pedig akkor ingyenes, ha az a nyitás után legalább fél évvel történik, egyéb esetben a díj 6000 forint. Az állományi díj 0,025 százalék. Az MKB-nál a számlanyitás és a zárás díjmentes, nincs jegyzési és megbízási díj sem. A számlavezetési díj éves szinte az állomány 0,20 százaléka, de minimum havi 330 forint. Ha viszont csak állampapír-vásárlást tervezel, az MKB elengedi a számlavezetési díjad ebben az évben.

Az OTP ügyfelei díjmentesen nyithatnak összevont értékpapírszámlát, ehhez azonban OTP-s folyószámla kell. A számla zárásakor időarányos levonják az állományi díjat, ami éves szinten 0,04-0,22 százalék között mozog. A jegyzés és a tranzakciók díjmentesek. A Raiffeisennél nincs számlanyitási és számlazárási díj, valamint nincs jegyzési költség sem. Az állományi díj 0,24 százalék 6 millió forint alatt, 6 és 30 millió között 0,285, 30 és 60 millió között 0,11 százalék éves szinten, efelett pedig díjmentes.

A Takaréknál szintén ingyenes a díjmentes, néhány számlánál van megszüntetési díj. A számlavezetési díjak eltérőek a jegyzés és visszaváltás díjmentes. Az UniCreditnél a számlanyitás díjmentes. A számlavezetési díj 0,25 százalék/állomány/év, de minimum 600 forint egy negyedévre, 100 ezer euro feéett 0,1 százalék. Az állampapírokat díjmentesen lehet jegyezni.

Egyéb forgalmazók

Az állampapírt megvásárolhatjuk például a postán is. A Magyar Postánál a szolgáltatás teljesen díjmentes, csak úgy, mint az Államkincstárnál. A Fundamentánál hasonló a helyzet, itt is teljesen díjmentes a vásárlás. Ismét kiemelnénk, hogy emiatt ezek a forgalmazók sem jótékonysági szervezetek - ha visszaváltjuk a papírt, a magas hozamok az ő zsebükben landolnak.

Alapkezelőktől is vásárolhatunk állampapírt, ezt azonban akkor lehet érdemes megtenni, ha egyéb befektetési formában is gondolkodunk és diverzifikálni szeretnénk, hiszen a számlavezetési díjak itt magasabbak, mint a bankoknál. A Concorde-nál a számlanyitásnak nincs költsége, a jegyzésnek sem, de a számlavezetési díj 799 forint, de erre még jön a letétkezelési díj is. Az Equilornál szintén nincs díja a számlanyitásnak, de a számlavezetési díj havi 1000 forint. Ismét megjegyezzük, hogy ezekért az összegekért egyéb dolgokat is vásárolhatunk.