Nehéz időszakról vallott az X-Faktor sztárja: két hónap után rakták ki az albérletből

Végre megnyugodhat Oláh Gergő és családja, nem kell albérletről albérletre élniük: a karácsonyt már saját salgótarjáni házukban tölthetik - az énekes még saját bevallása szerint sem szokta meg, hogy saját tulajdonú otthonába, és nem egy albérletbe érkezik haza. Az X-Faktor korábbi győztese elmondta, sokáig a fővárosban is keresgéltek lakást, de végül Nógrádban telepedtek le. Nem is csoda, Pesten kb. hatszorosak a négyzetméterárak, mint Salgótarjánban.

Még maga is nehezen hiszi el, de végre saját házban karácsonyozhat Oláh Gergő. Az énekes a Borsnak elmondta, hatalmas megkönnyebbülés, hogy nem kell többé albérletben élnie családjával:

Ez egy csoda, ami velünk történik. A mostani év a legszebb, hiszen a saját otthonunkban karácsonyozhatunk a mi kis Pöttöm Pannánkkal, Annával. Az, hogy saját otthonunk van, gyakorlatilag hihetetlen, még szokom. Például, ha megyek haza egy fellépésről, el kell mondanom magamnak, hogy hazajöttem, ez az én házam! Aztán belépek, és még mindig megállok, körbenézek, és csak csóválom a fejem hitetlenkedve és elérzékenyülve.

- mondta Oláh Gergő, aki azt is elárulta: tizenegy év alatt tizenkét helyen laktak.

Sokszor nem tudtuk fizetni, és csak két hónapot éltünk egy helyen

- tette hozzá az X-Faktor korábbi győztese, aki a fiatalkori nélkülözésének legfőbb helyszínére, Salgótarjánba költözött családjával. Sokáig úgy gondolta, hogy ha egyszer végre sikerül elhagynia a Nógrád me­gyei települést és vele a rossz emlékeket idéző utcákat és tereket, nem fog ide visszatérni.

Kerestünk Budapesten há­zat sokáig, de Isten vezérelt minket haza, ő akarta így. Szeretem ezt a légkört, a családot, ami itthon megvan, Budapesten viszont nem lett volna. Érdekes, hogy tizenévesen én is és Niki is azt mondtuk, hogy jó lenne egyszer Salgótarján ezen részén lakni, és most itt lakhatunk, ez csodálatos! Mindenkinek van külön szobája, fantasztikus, hogy ezt is megadhatom a gyerekeimnek.

Már a kis lyukak is méregdrágák



Nem csoda, hogy Gergőék inkább Salgótarjánt választották a főváros helyett. Budapesten olyannyira elszálltak az árak, és akkora a kereslet a lakásokra, hogy rengetegen már a zsebkendőnyi, lepukkantabb szuteréneket is megveszik, méghozzá nem is olcsón. Jellemzően a régebbi építésű belvárosi téglaházaknál lehet ilyen ingatlanokkal találkozni, így a kedvezőtlenebb lakhatási körülmények mellé remek elhelyezkedés párosul, ami sokakat hajt a kompromisszum felé.

Korábban Benedikt Károly, a Duna House PR- és elemzési vezetője kijelentette:

A jó elhelyezkedésű, felújított budapesti szuterének körében könnyen lehet találkozni 500-600 ezer forintos négyzetméterárral.

Néhány különleges minigarzonért pedig kiemelkedően sokat kérhetnek az eladók: az Andrássy úton nemrég 23 millió forintért kelt el egy 12 négyzetméteres lakás a szakértő szerint.

Összevetésképpen a Pénzcentrum megnézte az Otthontérkép legfrissebb adatait, amelyek szerint Salgótarjánban kevesebb mint hatodába, 93 ezer forintba kerül egy négyzetméter az ingatlanpiacon. 23 millió forintért, amennyibe az Andrássyn került egy kis lyuk, akár 2-3 lakást, vagy egy elég jó kis családi házat is lehet venni a nógrádi városban.

Címlapkép: Getty Images